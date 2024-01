schauinsland reisen Cup 2024: Schalke gewinnt das Turnier - Liveticker zum Nachlesen

Der schauinsland reisen Cup 2024 findet mit Schalke- und RWO-Beteiligung am Sonntag statt. Wir berichten hier live.

Finale: Górnik Zabrze - FC Schalke 04

20. Minute: Jetzt wird es richtig deutlich: Erneut trifft Castelle, Schalke gewinnt mit 7:2 und ist damit Sieger des schauinsland reisen Cup 2024!

19. Minute: Nach einem indirektem Freistoß im Strafraum trifft Niklas Castelle zum 6:2!

17. Minute: Górnik Zabrze betreibt hier noch mal Ergebniskosmetik, damit steht es nun 5:2.

14. Minute: 5:1 für Schalke nach einem Tor von Jimmy Kaparos, der elegant den polnischen Keeper umkurvte. Der Schalker Anhang reagiert mit Häme ("Wir wollen den Poldi sehen"), aber auch die Fans von Górnik Zabrze lassen sich nicht vom Spielstand die Stimmung verderben.

11. Minute: Nach der Rudelbildung im ersten Durchgang dürfte nun die Frage sein, ob der Schiri die angespannte Stimmung auf dem Platz kontrollieren kann. Sportlich sieht es nach einem klaren Sieg für die Schalker Mannschaft aus.

10. Minute: Jetzt knallen hier richtig die Sicherungen durch bei den Spielern beider Mannschaften! Es werden Zeitstrafen verteilt, nachdem es zu einer Rudelbildung kam.

8. Minute: Górnik Zabrze gelingt es, den Rückstand noch einmal zu verkürzen, aber es kommt promt die Antwort der Schalker: Soichiro Kozuki stellt den alten Vorsprung wieder her, nun steht es 4:1.

7. Minute: Schalke erhöht auf 3:0 durch Niklas Castelle!

5. Minute: Da ist das 2:0 für Schalke durch Steven van der Sloot!

3. Minute: Schalke geht durch einen Kopfball von Paul Pöpperl mit 1:0 in Führung.

18:55 Uhr: Der SC Paderborn 07 setzt sich im Neunmeterschießen durch und holt somit den dritten Platz. Gleich steigt hier das Spiel, das alles entscheidet: Der FC Schalke 04 trifft auf Górnik Zabrze! Dieses Duell dürfte noch mal richtig Stimmung in die Halle bringen, da die beiden Klubs mit dem größten Fan-Support an diesem Tag aufeinandertreffen.

18:50 Uhr: Nach einer kurzen Musikeinlage kommt es nun zum Spiel um Platz drei, wobei es sich streng genommen nur um ein Neunmeterschießen handelt.

FC Schalke 04 - SC Paderborn 07

18:42 Uhr: Alle weiteren Schützen haben getroffen, Niklas Castelle hat die Entscheidung auf dem Fuß und verschießt. Dann verschießt der nächste Paderborner und Soichiro Kozuki macht alles klar. Schalke steht im Finale!

18:41 Uhr: Niclas Nadj verschießt den ersten Elfmeter für Paderborn!

20. Minute: Wieder gibt es Neunmeterschießen, denn regulär endet dieses Spiel 2:2.

16. Minute: 2:1 für Paderborn durch Calvin Brackelmann. Im direkten Gegenzug fällt aber das 2:2 durch Steven van der Sloot.

14. Minute: Gelbe Karte gegen Cissé, der erst einen gegnerischen Spieler gefoult und dann aus Frust über den Freistoß-Pfiff den Ball weggeschossen hat.

9. Minute: Emmanuel Gyamfi drischt den Ball zum 1:1 ins Tor, nachdem er von der Bande abgeprallt war.

8. Minute: Das Spiel wird sehr intensiv geführt, es kommt immer wieder zu Fouls und Nicklichkeiten.

4. Minute: Filip Bilbija schiebt den Ball souverän an S04-Keeper Justin Treichel vorbei zum 1:0 für Paderborn.

18:16 Uhr: Nun machen sich die Schalke-Fans wieder lautstark bemerkbar. Ihr Team muss jetzt im zweiten Halbfinale gegen den SC Paderborn 07 ran.

FC Gütersloh - Górnik Zabrze

18:15 Uhr: Die ersten beiden Gütersloher Schützen verschießen. Im Gegensatz dazu treffen beide Schützen von Górnik Zabrze und damit ist das Neunmeterschießen bereits entschieden. Der Klub von Lukas Podolski steht somit als erster Finalteilnehmer fest!

18:11 Uhr: Auch nach zwanzig Minuten bleibt es beim 0:0. Das erste Halbfinalspiel muss nun also im Neunmeterschießen entschieden werden.

10. Minute: Zum ersten Mal an diesem Tag steht es nach den ersten zehn Minuten einer Partie noch 0:0. Mal sehen, ob im zweiten Durchgang mehr passiert.

17:40 Uhr: Im ersten Halbfinale trifft der FC Gütersloh auf Górnik Zabrze, anschließend muss der FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn ran.

Górnik Zabrze - Kickers Emden

20. Minute: Und da macht Lukas Podolski zum ersten Mal in diesem Turnier auf sich aufmerksam! Mit einer Steilvorlage bereitet er das 4:2 durch Adrian Kapralik vor und sichert seinem Team so den Halbfinal-Einzug.

18. Minute: 3:2 für Górnik Zabrze! Erneut ist es Damian Rasak, der den Ball nach einem schönen Spiel über Bande im Tor versenkt.

13. Minute: Lawrence Ennali erzielt den Ausgleich. Górnik Zabrze ist wieder da, die Anhänger des Podolski-Klubs waren nie weg.

11. Minute: Górnik Zabrze verkürzt mit einem Treffer von Damian Rasak auf 2:1.

10. Minute: Nach einer unspektakulären ersten Hälfte trifft David Schiller zum 1:0 für Kickers Emden. Kurz darauf erhöht Tido Steffens auf 2:0.

17:15 Uhr: Es wird wieder laut in der Gummersbacher Schwalbe Arena! Górnik Zabrze trifft auf Kickers Emden und insbesondere die polnischen Anhänger machen ordentlich Stimmung. Aber auch einige Fans von Kickers Emden haben den Weg ins Oberbergische angetreten. Beide Teams starten mit denselben Voraussetzungen, da sie jeweils ihr erstes Spiel verloren haben.

SC Paderborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen

20. Minute: Da ist das 6:5 für Paderborn durch Niclas Nadj! Dabei bleibt's auch — damit ist der SCP weiter, während RWO bereits in der Vorrunde ausscheidet!

19. Minute: Gelbe Karte für SCP-Spieler Filip Bilbija!

17. Minute: Kurz darauf muss RWO jedoch direkt das 5:5 durch Jannis Heuer hinnehmen. Der ist eigentlich Innenverteidiger, hat aber in der Halle sichtlich Spaß am Toreschießen.

16. Minute: Mit einem schönen Treffer aus spitzem Winkel durch Tim Stappmann geht RWO nun mit 5:4 in Führung.

14. Minute: RWO ist dank eines Treffers von Denis Donkor wieder auf Kurs. 4:4!

9. Minute: 4:3 für Paderborn, Torschütze war Niclas Nadj. Dabei bleibt's auch bis zum Seitenwechsel.

5. Minute: Rinor Rexha trifft zum 3:3 für RWO. Das ist hier ein offener Schlagabtausch.

3. Minute: Erneut trifft Bilbija mit einem strammen Schuss in den Winkel. 3:2 für den SCP!

2. Minute: Jannis Heuer verkürzt auf 1:2, kurz darauf trifft Filip Bilbija zum Ausgleich.

1. Minute: RWO geht hier mit einem Doppelschlag in Führung. Beide Tore erzielte Sebastian Mai.

16:50 Uhr: Das letzte Spiel der Gruppe A steht an. Der SC Paderborn 07 braucht nach der Niederlage gegen Gütersloh einen Sieg, während Rot-Weiß Oberhausen ein Unentschieden reichen würde.

FC Schalke 04 - Kickers Emden

20. Minute: Kurz vor dem Schlusspfiff fällt noch ein Eigentor, somit gewinnt Schalke hier klar mit 6:1 und steht im Halbfinale.

16. Minute: Nach einem schönen Querpass trifft Yannick Tonye zum 5:1. In der Halle kann man sich da nie ganz sicher sein, aber dieses Spiel dürfte gelaufen sein.

11. Minute: Der Keeper ist bereits geschlagen, Paul Pöpperl muss den Ball nur noch einschieben und macht das auch. 4:1 für S04!

10. Minute: Jimmy Kaparos könnte eigentlich den Ball querlegen, doch stattdessen hämmert er ihn einfach ins Netz. 3:1! Nun werden die Seiten gewechselt. Schalke hat also gute Chancen, sich für's Halbfinale zu qualifizieren.

7. Minute: Wieder einmal trifft Niklas Castelle zum 2:1 für S04. Kurz darauf gibt es die gelbe Karte gegen Steffen, nachdem er einen Schalker Spieler in die Bande gecheckt hat.

6. Minute: Nun hört man auch die Schalker mal wieder. "Wir sind Schalker, asoziale Schalker..." skandieren sie.

3. Minute: Jimmy Kaparos erzielt hier den Ausgleich für S04!

1. Minute: 1:0 für Kickers Emden durch Tobias Steffen per Freistoß nach einem Foul an der Strafraumkante.

16:24 Uhr: Die beiden Teams mit dem größten Klassenunterschied treffen nun aufeinander. Kickers Emden ist von den deutschen Teams auch die Mannschaft mit der weitesten Anreise.

FC Gütersloh - Rot-Weiß Oberhausen

20. Minute: Mit einem spektakulären 6:6 trennen sich der FC Gütersloh und Rot-Weiß Oberhausen. Damit steht Gütersloh sicher im Halbfinale.

17. Minute: Der Ausgleichstreffer entsteht erneut durch ein Eigentor. Der Ball ist dem RWO-Keeper durch die Beine gerutscht.

16. Minute: Und tatsächlich kann RWO nun ausgleichen und sogar im direkten Anschluss in Führung gehen. Es steht hier mittlerweile 6:5 für RWO!

13. Minute: Aber nun trifft auch RWO! Der Gütersloher Keeper Daniel Szczepankiewicz sah da nicht gut aus. Er war noch am Ball, konnte jedoch nicht verhindern, dass dieser im Tor einschlägt. Nach dem Anschlusstreffer steht es nun 5:4.

12. Minute: Nun geht es Schlag auf Schlag! Esko trifft hier bereits zum dritten Mal und beschert seinem Team einen Zwei-Tore-Vorsprung.

12. Minute: Markus Esko trifft erneut, nachdem sein Teamkollege eine gute Gelegenheit vergeben hatte. 4:3!

10. Minute: Kerem Yalcin hämmert einfach mal drauf und trifft sehenswert in den Winkel zum 3:3. Nun wechseln die Teams erstmal die Seiten.

6. Minute: Und da ist auch schon das 3:2 für Gütersloh durch Marcel Lücke!

5. Minute: FCG-Linksaußen Markus Esko trifft zunächst den linken Pfosten, doch dann geht der Ball von dort ins Tor. 2:2!

4. Minute: Gegen diesen Schuss in den Winkel war der FCG-Keeper machtlos. Kerem Yalcin trifft zum 2:1 für RWO!

3. Minute: Die Gütersloher haben mit der Antwort nicht lange auf sich warten lassen und treffen zum 1:1.

2. Minute: Dominik Burghard schießt das erste Tor für RWO und bringt sein Team in Führung.

15:58 Uhr: Der FC Gütersloh, der siegreich aus dem ersten Spiel gegen den SC Paderborn hervorging, trifft nun auf Rot-Weiß Oberhausen. Für RWO ist es das erste Spiel am heutigen Tag.

FC Schalke 04 - Górnik Zabrze

15:56 Uhr: Der FC Schalke 04 setzt sich somit im ersten Gruppenspiel mit einem 3:2 gegen Górnik Zabrze durch.

20. Minute: Niklas Castelle trifft durch die Beine des polnischen Torhüters zum 3:2.

20. Minute: Der Großteil der Górnik-Anhänger verfolgt das Spiel mittlerweile oberkörperfrei. Immer wieder feuern sie ihr Team mit lauten Gesängen an. Und nun ertönt auch die Musik...

13. Minute: Norbert Barczak trifft zum Ausgleich für Górnik Zabrze.

10. Minute: Ein Raunen geht durch das Publikum, denn Poldi wurde gefoult. Danach versucht er es mit einem Distanzschuss, doch das kann er besser. So geht es hier mit einem 2:1 für die Schalker B-Elf in die Halbzeit.

7. Minute: Niklas Castelle trifft per Abpraller zum 2:1 für S04.

6. Minute: Bokake macht sein Eigentor, das streng genommen nicht sein Fehler war, direkt wieder wett und erzielt hier den Ausgleich.

5. Minute: Durch ein Eigentor von Grace Bokake geht Górnik Zabrze in Führung. Der Ball ist dem Schalker Keeper einfach durchgerutscht.

Mit dieser Startaufstellung geht der FC Schalke 04 ins erste Turnierspiel: Soichiro Kozuki, Yannick Tonye, Jimmy Kaparos, Steven van der Sloot und Justin Treichel. Aus der ersten Mannschaft ist außerdem Ibrahima Cissé Teil des Kaders.

15:32 Uhr: Die beiden Klubs mit dem höchsten Fan-Aufkommen steigen ins Turnier ein: Der FC Schalke 04 trifft auf Górnik Zabrze. Die Anhänger des polnischen Erstligisten skandieren lauthals "Lukas Podolski".

FC Gütersloh - SC Paderborn 07

15:28 Uhr: Die Musik läuft, die letzte Spielminute ist angebrochen. Patrik Twardzik trifft zum 4:2-Endstand und beschert dem FC Gütersloh somit den ersten Sieg in diesem Turnier.

15. Minute: Jeffrey Obst drischt den Ball kraftvoll ins Tor, damit geht Gütersloh erneut in Führung.

13. Minute: Sehr schöner Treffer von Aleksandar Kandic, der den Ball zielgenau am Paderborner Keeper vorbei ins Tor einschiebt. Somit steht es nun 2:2.

10. Minute: Erneuter Fehlpass, diesmal auf der anderen Seite. Das nutzt Paderborn zum Führungstreffer, Torschütze war Filip Bilbija.

7. Minute: Adrian Bravo Sanchez, der normalerweise für die zweite Mannschaft des SCP in der Regionalliga aufläuft, trifft per Nachschuss zum Ausgleich. Jetzt gibt's erstmal eine kurze Pause.

1. Minute:Nach einem Fehlpass von Jannis Heuer muss Patrik Twardzik nur noch zum 1:0 für Gütersloh einschieben. Damit hat SCP-Keeper Florian Pruhs natürlich nicht gerechnet.

15:05 Uhr: Gleich geht es mit dem "Erwachsenen-Fußball" los: Der Zweitligist SC Paderborn 07 trifft auf den FC Gütersloh aus der Regionalliga West.

14:59 Uhr: Kurz, nachdem Michael Trippel bemerkte, dass Poldi bisher noch keine Impulse für den BSC setzen konnte, trifft dieser zum 1:4 und schießt danach knapp neben das Tor. Danach trifft erneut der RSV-Spieler mit der Nr. 8 zum 5:1-Endstand. Den Jungen sollte man im Auge behalten, er scheint sehr talentiert zu sein.

14:54 Uhr: Nach einer kurzen Musikeinlage von Nilsen ("Peter Pan") rollt nun wieder der Ball. Die Bonner Kids werden nun von niemand geringerem als Lukas Podolski unterstützt. Dennoch fällt kurz nach dem Wiederanpfiff das 4:0 für Listertal.

14:48 Uhr: Pause beim "Minihelden-Cup"! Hier steht es mittlerweile 3:0 für Listertal. Besonders das dritte Tor war erneut sehr schön anzusehen.

14:45 Uhr: Auf dem Platz herrscht derweil ziemliches Gewusel. Doch plötzlich setzt sich der Listertaler Spieler mit der Nummer 8 durch und trifft sehenswert zum 1:0 für die RSV-Kids.

14:42 Uhr: Einige Mitglieder der deutschen Sektion von Torcida Górnik, einer Fan-Gruppierung von Poldis Klub Górnik Zabrze, sind auch vor Ort und präsentieren ein Banner, das jedoch durch Kameraleute teilweise verdeckt wird.

14:40 Uhr: Die Kinder, die heute beim "Minihelden-Cup" antreten, laufen ein. Der "Fußball-Kindergarten" des Bonner SC wird gegen die Kids vom RSV Listertal antreten.

14:35 Uhr: Die Moderatoren begrüßen die Mannschaften und die Gäste. Michael Trippel, der Stadionsprecher des 1. FC Köln, wird gemeinsam mit RTL-Reporter Felix Görner durch die Veranstaltung führen. In der Halle haben sich einige Schalke-Fans eingefunden, die sich stellenweise bereits lautstark bemerkbar machen.

Der schauinsland reisen Cup wird bereits seit einigen Jahren von Lukas Podolski in der Gummersbacher Schwalbe Arena organisiert. Dort spielt normalerweise der Handball-Bundesligist VfL Gummersbach. An diesem Sonntag sind jedoch 4.000 Zuschauer ins Oberbergische gekommen, um Hallenfußball zu sehen. Neben Poldis derzeitigem Klub Górnik Zabrze aus der polnischen Ekstraklasa und den Revierklubs FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen nehmen mit dem SC Paderborn 07 und dem FC Gütersloh zwei weitere NRW-Vereine an dem Turnier teil. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom niedersächsischen Oberligisten Kickers Emden. Im Anschluss wird es ein Einlagespiel zweier Promi-Teams geben, die von Schirmherr Lukas Podolski und dem Sänger Nico Santos angeführt werden.

Hier der Zeitplan des Turniers:

Minihelden-Cup

14:35 Uhr: Bonner SC - RSV Listertal

Gruppe A

15:05 Uhr: FC Gütersloh - SC Paderborn 07

15:55 Uhr: FC Gütersloh - Rot-Weiß Oberhausen

16:45 Uhr: SC Paderborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen

Gruppe B

15:30 Uhr: FC Schalke 04 - Górnik Zabrze

16:20 Uhr: FC Schalke 04 - Kickers Emden

17:10 Uhr: Górnik Zabrze - Kickers Emden

K.O.-Runde

17:40 Uhr: 1. Halbfinale

18:05 Uhr: 2. Halbfinale

18:55 Uhr: Finale

Promi-Spiel

19:50 Uhr: Nico Santos & Friends - Poldi & Friends