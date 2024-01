Halle Essen: Der Liveticker der Stadtmeisterschaften

Die Hallenstadtmeisterschaft in Essen läuft. Wir berichten live.

Herzlich Willkommen zum Liveticker des ersten Tages der Hallenstadtmeisterschaften in Essen. Diesmal mit einem Novum: Die Ober- und Landesligisten müssen sich nicht durch die Qualifikation quälen und sind bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Darum geht es heute und morgen für die Mannschaften abwärts in der Vorrunde in der Sporthalle am Hallo.

Gruppe 1

FC Stoppenberg - Blau-Gelb Überruhr 4:1

1. Die erste Partie des Tages läuft. Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr geht als Favorit in die Gruppe.

6. Und da geht Blau-Gelb auch schon in Führung. Zu zweit läuft Überruhr auf den Torwart zu und legt dann quer. So muss man das machen in der Halle.

8. Doch so leicht lässt sich der Kreisligist nicht abschütteln. Nach einem langen Ball stellt der Stürmer stark sein Körper rein, behauptet den Ball und schließt zum 1:1 ab.

9. Doppelschlag Stoppenberg. Blau-Gelb wirkte hektisch, wollte die schnelle Antwort. Das nutzte Stoppenberg eiskalt aus und dreht die Partie.

11. Und direkt das 3:1. Über Bande landet der Ball beim Stürmer, der nur noch einschieben muss. Blau-Gelb muss sich etwas überlegen. Direkt im Anschluss klatscht der Ball aber nur an die Latte.

13. Jetzt wird es deutlich, das Spiel ist entschieden. Stoppenberg spielt einen Konter konsequent zu Ende und erzielt das 4:1.

15. Die erste Partie des Tages endet mit einer kleinen Überraschung. Der Kreisligist FC Stoppenberg schlägt den Bezirksligisten Blau-Gelb Überruhr deutlich mit 4:1.

Weigle Haus Kickers - VfL Kuperdreh 5:0

1. Und das zweite Spiel in Gruppe 1 läuft. Der VfL Kupferdreh aus der Kreisliga C wird sich nur Außenseiterchancen ausrechnen.

1. Und da ist auch direkt die Führung für den favorisierten Bezirksligisten. Ein Gewaltschuss knapp hinter der Mittellinie schlägt in der langen Ecke ein.

3. Es ist die erwartet klare Angelegenheit. Die Kickers sind spielerisch überlegen, bekommen viel Platz und gehen mit 2:0 in Führung.

5. Der Bezirksligist tut früh etwas für das eigene Torverhältnis - 3:0. Das dürfte nicht der letzte Treffer gewesen sein, denn es wird weiter mit Schwung nach vorne gespielt.

6. Sekunden nach dem letzten Eintrag fällt das 4:0.

12. Die Kickers vergeben jetzt gute Chancen am laufenden Band. Doch auch Kupferdreh hätte die Möglichkeiten gehabt, zumindest auf die Anzeigetafel zu kommen.

15. Und dann kommen sie doch nochmal durch. Die Kickers gewinnen ebenfalls deutlich mit 5:0.

Gruppe 2

FSV Kettwig - SV Borbeck 1:3

1. Das erste Spiel der Gruppe 2 läuft. Als erstes Treffen die Kontrahenten aus der Kreisliga A aufeinander.

2. Borbeck legt vor. Nach einer schönen Vorlage über Bande wird der Ball sehenswert in den oberen Winkel geschraubt.

4. Kettwig bekommt hinten den Ball nicht weg, Borbeck nutzt das zum 2:0.

6. Anschluss für den FSV. Ein abgefälschter Schuss landet zum 1:2 im Netz.

9. Borbeck stellt die Zwei-Tore-Führung wieder her.

13. Kettwig hat die Chancen zum Anschluss, doch der Borbeck-Kepper pariert mehrfach stark im Eins-gegen-Eins.

15. Es bleibt beim 3:1 für den SV Borbeck.

Wacker Bergeborbeck - Juspo Altenessen 0:6

1. Spiel Nummer 2 in Gruppe 2. Bergeborbeck aus der Kreisliga C trifft auf die eine Liga höher spielende Juspo Altenessen.

2. Der B-Ligist geht in Führung, 1:0 für Altenessen.

4. Juspo legt direkt das 2:0 nach.

6. Da sieht der Wacker-Keeper unglücklich aus. Der Ball rutscht ihm durch die Hosenträger und landet zum 3:0 für Altenessen im Netz.

8. Von Bergeborbeck kommt jetzt gar keine Gegenwehr mehr, nach Ballverlusten wird nicht mit nach hinten gelaufen. Juspo nutzt das, um auf 4:0 zu stellen.

9. 5:0.

11. Deutlicher könnte eine Angelegenheit am Ende nicht sein: 6:0.

Gruppe 1

FC Stoppenberg - Weigle Haus Kickers 5:0

1. Es treffen die beiden bisher siegreichen Mannschaften der Gruppe 1 aufeinander.

4. Was für ein Strahl von Stoppenberg! Ansatzlos landet der Hammer von der Mittellinie im linken oberen Winkel. Da kann der Kickers-Keeper nur hinterherschauen.

8. Stoppenberg ist weiter gut drauf. Sie haben mehr Ballbesitz, die besseren Chancen und gehen verdient mit 2:0 in Führung.

9. Und der nächste Hammer von Stoppenberg. Von der Unterkante der Latte geht der Ball zum 3:0 ins Tor. Das dürfte die vorzeitige Entscheidung sein.

10. Erneut wird es deutlich: 4:0, der Kreisligist nimmt den Bezirksligisten auseinander.

12. 5:0 - der Endstand.

Blau-Gelb Überruhr - VfL Kupferdreh 6:0

1. Der Gewinner dieses Spiels kann sich noch Hoffnung machen auf ein Weiterkommen.

2. Blau-Gelb legt vor und geht per Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden direkt mit 2:0 in Führung.

6. Jetzt kommt für den VfL alles zusammen. Ein Eigentor macht hier eigentlich schon alles klar. 3:0 für Überruhr.

9. 4:0, das Ding ist durch.

10. Eine schöne Einzelleistung schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe.

14. 6:0 - der Endstand.

Gruppe 2

FSV Kettwig - Wacker Bergeborbeck 14:0

1. Blitzstart für den FSV, 1:0 Kettwig.

2. Und direkt das 2:0.

3. Es geht im Minutentakt weiter: 3:0.

5. Um eine Sekunde den üblichen Rhythmus verpasst, dafür innerhalb einer Minute gleich dreifach getroffen - 6:0. Wacker kann einem nur leid tun.

7. Und da wären wir wieder beim Minutentakt: 7:0.

9. 8:0 und 9:0.

10. Das erste Spiel, das zweistellig wird: 10:0 und 11:0. Unnötig anzumerken, dass es das deutlichste Ergebnis bisher ist.

14. Ein bisschen ruhiger hat es Kettwig zum Schluss angehen lassen, nur um nochmal dreifach zuzuschlagen. Das Spiel endet 14:0.

SV Borbeck - Juspo Altenessen 7:0

3. Umkämpfte Anfangsminuten mit leichten Vorteilen für Borbeck, die folgerichtig in Führung gehen.

6. Katastrophaler Abstoßfehler bei Altenessen. Ein Geschenk zum 2:0 für Borbeck.

8. Borbeck brutal effektiv: 3:0.

10. Erst krachend, dann elegant. Durch einen Doppelschlag zum 5:0 ist das Ding durch.

12. Wie fast alle Spiele bisher, hat auch dieses ein mehr als deutliches Ergebnis: 6:0.

15. Wenige Sekunden trifft Borbeck noch zum 7:0-Endstand.

Gruppe 1

Blau-Gelb Überruhr - Weigle Haus Kickers