Die SSVg Velbert konnte den Titel verteidigen und ist erneut Hallenstadtmeister. In einem einseitigen Finale wurde Stella Azzurra bezwungen. TVD Velbert wurde Dritter.

Vier Tage in der Halle sind in Velbert vorbei. Wie im Vorjahr ist der Stadtmeister die SSVg Velbert.

Der Final-Ticker im Liveticker zum Nachlesen.

Im Halbfinale traf der Titelverteidiger auf Blau-Weiß Langenberg. Die SSVg hatte alles im Griff und führte durch Tore von Aliosman Aydin und Leon Miguel Zahran schnell mit 2:0. Dann rutschte Velbert-Keeper ein Schuss von Lorenz Luke Fehrig durch die Finger und brachte noch einmal Spannung rein. Erst in der letzten Spielminute machte Lirik Krasniqi mit seinem 3:1 alles klar.

„Langenberg stand tief, wie eine Mauer“, sagte SSVg-Trainer Rekkas Panagiotis im Anschluss. „Wir sind aber ruhig geblieben und haben uns belohnt.“ In der Tat stand Langenberg meist mit allen vier Feldspielern tief in der eigenen Hälfte und überließ der SSVg den Ball. Eine Taktik, die angesichts der Tatsache, dass auf Handball-Tore gespielt wurde, umso effektiver war.

Im zweiten Halbfinale traf der TVD Velbert auf AS Stella Azzurra und ging früh in Rückstand (5. Minute). Danach war der TVD zwar tonangebend, musste aber in den zweiten 15 Minuten ein bitteres 0:2 durch einen doppelt abgefälschten Freistoß hinnehmen. Selbst blieb der TVD offensiv lange ungefährlich, konnte aber durch einen Gewaltschuss von der Mittellinie nochmals den Anschluss herstellen. Spannung kam aber nur kurz auf, denn im fast direkten Gegenstoß stellte Leon Frenkel den alten Abstand zum 3:1-Endstand wieder her.

In den Platzierungsspielen sicherte sich der SC Velbert den fünften Platz. Ein 0:1-Pausenrückstand konnte gegen Türkgücü noch in einen 2:1-Sieg umgewandelt werden. Das Spiel um Platz 3 war eine recht einseitige Angelegenheit, was sich im Ergebnis aber nicht widerspiegelte. TVD Velbert war hoch überlegen, gewann das Spiel aber nur mit 1:0 durch Athanasios Xiros, der mit der Pausensirene das goldene Tor erzielte.

Einseitige Geschichte im Finale

Im Finale zeigte die SSVg Velbert von Beginn an, wer Chef auf dem Platz ist. Die Mannschaft von Trainer Rekkas Panagiotis gewann mit 3:0, schon zur Pause stand es 2:0. Lirik Krasniqi, Aliosman Aydin nach einem Bilderbuch-Konter waren die Torschützen in Durchgang Eins, den Schlusspunkt setzte Nico Fuchs.

"Wir haben viele Tore erzielt, stellen den Torschützenkönig – wirklich perfekt." Rekkas Panagiotis

Rekkas Panagiotis war überglücklich über den Sieg bei den Stadtmeisterschaften: „Ich denke, wir haben vom ersten Spieltag an hervorragend gespielt. Wir spielen eine tolle Saison, ich bin sehr glücklich mit meiner Mannschaft.“ Zudem wurde Krasniqi Torschützenkönig.

„Es ist erstaunlich, wie schnell unsere Mannschaft zusammengewachsen ist“, so Panagiotis weiter. „Es sind junge, dynamische Jungs, die haben Bock. Wir haben viele Tore erzielt, stellen den Torschützenkönig – wirklich perfekt.“