Halle Velbert: Liveticker vom Finaltag der Hallenstadtmeisterschaft

Am 30. Dezember findet in Velbert die Finalrunde der Hallenstadtmeisterschaft statt. Wir berichten live.

Wir tickern für Euch live den Finaltag der Hallenstadtmeisterschaft aus Velbert. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

SSVg Velbert - Stella Azzurra

17:42 Uhr: Der TVD also sichert sich den dritten Platz und wird von den Fans gefeiert. Jetzt wird es Zeit für das Finale.

Spiel um Platz 3: TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg 1:0 (1:0)

30. Minute: Es gibt 2 Minuten gegen TVD. Noch 28 Sekunden. In denen passiert aber nichts mehr.

28. Minute: Erneut ein Freistoß aus etwa neun Metern, der in der aus einem Spieler bestehenden TVD-Mauer landet. Sehr leichtfertig.

27. Minute: TVD lässt hier nicht den ersten Konter geradezu grotesk liegen. Ob sich das noch rächt?

25. Minute: Gute Position für einen Freistoß. Langenberg aber lupft den Ball in die Ein-Mann-Mauer.

22. Minute: Langenberg versucht viel. Bislang ohne Ertrag.

18. Minute: Auf einmal die Möglichkeit zum Ausgleich! Der Keeper des TVD bekommt die Beine aber gerade noch zu und kann parieren.

17. Minute: Der Pfosten verhindert das 2:0!

15. Minute: 1:0! Mit dem Pausenpfiff geht TVD verdient durch Athanasios Xiros in Führung.

14. Minute: Dreifach-Chance: Erst kann der Langenberg-Keeper stark entschärfen, dann fliegt der Nachschuss an die Latte. Zuletzt wird ein erneuter Abschluss geblockt.

11. Minute: TVD hat deutlich mehr vom Spiel. Ein richtiger Hochkaräter war bislang nicht dabei.

8. Minute: TVD mit ersten Vorteilen. Langenberg hält die Null aber noch.

4. Minute: TVD wird lautstark unterstützt. Ein Tor konnte die Mannschaft aber noch nicht erzielen.

17.09 Uhr: Türkgücü läuft damit auf dem sechsten Platz ein, während der SC Velbert das Turnier nach starkem Beginn versöhnlich abschließt und zumindest Fünfter wird.

Spiel um Platz 5: Türkgücü Velbert - SC Velbert 1:2 (1:0)

30. Minute: Türkgücü versucht alles, aber der SC bringt es mit Geschick und Ballbesitz über die Runden.

26. Minute: Leichtfertiger Ballverlust im Aufbau, Türkgücü kontert Drei auf Eins. Der Abschluss gerät aber viel zu lasch und kann nicht von der Linie gegrätscht werden. Das hätte das 2:2 sein müssen!

25. Minute: 1:2! Jetzt aber. Erneut ist es Alper Islam, der einen tollen Angriff im Fallen abschließt und das Spiel dreht.

24. Minute: Beinahe der Doppelschlag. Der Türkgücü-Keeper ist aber aufmerksam und pariert.

22. Minute: 1:1! Bei einem Freistoß pennt Türkgücü, sodass Alper Islam leichtes Spiel hat und das Spiel ausgleicht.

19. Minute: Pfosten! Der SC tut sich weiter schwer und spielt es kompliziert, aus der Distanz geht ein Abschluss aber an den Pfosten. Das war knapp!

15. Minute: Der SC erspielt sich noch einige Chance, es geht aber mir einem 1:0 für Türkgücü in die Halbzeit.

13. Minute: Bis auf das Tor passiert hier für Hallenfußball unglaublich wenig.

9. Minute: 1:0! Irfan Nebi tunnelt seinen Gegenspieler und schiebt dann links unten ein. Schönes Tor.

7. Minute: Vor den Toren passiert weiter nicht viel.

3. Minute: Erste kleinere Möglichkeit für den SC. Beide Mannschaften tasten sich ab.

16.16 Uhr: Stella Azzurra spielt damit gegen die SSVg Velbert um die Stadtmeisterschaft. TVD Velbert wird davor versuchen, gegen BW Langenberg zumindest den dritten Platz zu sichern. Davor ist aber noch das Spiel um Platz 5.

AS Stella Azzurra - TVD Velbert 3:1 (1:0)

29. Minute: Trotz der zwei Tore Rückstand spielt TVD mit nur drei Spielern im Angriff, ein Feldspieler steht tief hinten drin. Etwas unverständliche taktische Ausrichtung.

27. Minute: TVD versucht alles, aber richtig gefährlich wird es nicht.

23. Minute: 3:1! Die direkte Antwort von Stella Azzurra. Leon Frenkel stellt den alten Abstand wieder her.

22. Minute: 2:1! Ein Gewaltschuss von der Mittellinie bringt den Anschlusstreffer.

21. Minute: TVD ist absolut ungefährlich und lässt sich in den Zweikämpfen den Schneid abkaufen. Auf ein Comeback deutet derzeit nichts hin.

17. Minute: 2:0! Stella Azzurra erhält einen Freistoß, der zweimal abgefälscht wird und ins Tor trudelt. Torschütze ist offiziell Nabil Es-Sassi.

15. Minute: 14 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit bekommt Stella Azzurra nochmals einen Freistoß nach illegaler Ballberührung durch den Torhüter. Die Mauer blockt ihn aber, sodass es mit 1:0 in die Pause geht.

12. Minute: Beinahe das 2:0! Einen scharfen Querpass bekommt Stella Azzurra aber nicht über die Linie gedrückt. Glück für TVD!

9. Minute: Stella Azzurra überlasst TVD meist den Ball. Die können daraus bislang aber keinen Profit schlagen.

6. Minute: Die Chance zum Ausgleich! Mehr zufällig kommt TVD aussichtsreich zum Abschluss. Der Ball geht knapp rechts vorbei.

5. Minute: 1:0! Hicham Es-Sassi eröffnet mit der ersten richtigen Chance und tunnelt den Keeper.

4. Minute: Bislang ist hier noch keine Mannschaft wirklich gefährlich geworden.

15.40 Uhr: Damit sehen wir Blau-Weiß Langenberg im Spiel um Platz 3. Die SSVg erwartet derweil entweder Stella Azzurra oder TVD Velbert im Finale.

Blau-Weiß Langenberg - SSVg Velbert 1:3 (0:1)

30. Minute: 1:3! Nein. Krasniqi macht den Deckel drauf. Die SSVg steht im Finale.

30. Minute: Die letzte Minute läuft. Gelingt hier noch der Ausgleich?

25. Minute: 1:2! Langenberg spielt es gut und hat Glück, dass dem Keeper der Ball von Lorenz Luke Fehrig aus spitzem Winkel durchrutscht. Neue Hoffnung?

23. Minute: Doppelchance auf das 3:0. Erst fabriziert Langenberg beinahe ein Eigentor, dann schießt die SSVg den Abpraller links vorbei.

20. Minute: Langenberg hat sich noch nicht aufgegeben und bricht über links durch. Der Abschluss zwingt den Velberter Schlussmann zu einer guten Parade.

19. Minute: Die Chance auf das 3:0, der letzte Querpass ist aber schlampig gespielt, sodass der Abschluss in Bedrängnis über das Tor fliegt.

17. Minute: 0:2! Nach dem Seitenwechsel spielt es die SSVg schön. Leon Miguel Zahran steht am Ende frei vor der Hütte und tunnelt den Keeper.

15. Minute: Kurz vor der Halbzeit nochmals Großchancen auf beiden Seiten, ein Tor fällt aber nicht mehr.

13. Minute: 0:1! Aliosman Aydin wird mit dem Rücken zum Tor angespielt und erzielt mit der Hacke das 1:0.

11. Minute: Jetzt einmal schnell gespielt. Kurz vor dem Tor verspringt Velbert aber der Ball, der Abschluss wird doch noch geblockt. Im Gegenzug mal eine Chance für Langenberg, aber über das Tor.

10. Minute: Immer wieder Velbert. Auf die kleinen Handball-Tore ist es aber auch verdammt schwierig. Weiter 0:0.

7. Minute: Weiter kein Durchkommen. Blau-Weiß erwartet die Gegner mit allen vier Feldspielern tief in der eigenen Hälfte.

5. Minute: Pfosten! Die SSVg hat deutlich mehr vom Spiel, noch aber steht das 0:0.

2. Minute: Erste gute Möglichkeit für die SSVg. Nur knapp zischt der Ball rechts vorbei.

14:58 Uhr: Die Ränge sind gut gefüllt, die Spannung steigt. Gleich geht der Budenzauber los.

14:45 Uhr: Die Mannschaften für das erste Halbfinale befinden sich auf dem Feld und machen sich warm. Die SSVg Velbert wird gegen BW Langenberg eröffnen. In einer Viertelstunde geht es los.

14:30 Uhr: Im Halbfinale steht derweil die SSVg Velbert, die es mit dem Überraschungsteam Blau-Weiß Langenberg zu tun bekommt. In der zweiten Halbfinal-Paarung stehen sich Stella Azzurra Velbert und TVD Velbert gegenüber. Um 15 Uhr geht es los.

14:23 Uhr: In der Zwischenrunde nahmen nur sieben Mannschaften Teil, da die Mannschaft des TSV Neviges Engizek nach körperlichen Auseinandersetzungen am Vortag disqualifiziert wurde. Die beiden Gruppensieger der Vorrunde, Türkgücü Velbert und der SC Velbert, schafften es in der Zwischenrunde jeweils nur auf den dritten Platz und spielen daher den fünften Platz untereinander aus.

14:19 Uhr: Dem zweiten Tag drückte Landesligist SC Velbert seinen Stempel auf. Mit 18:0 Toren wurden alle Spiele gewonnen und man zog vor dem Regionalligisten SSVg Velbert in die Zwischenrunde ein. Die B-Ligisten Sportfreunde Siepen und TSV Neviges-Engizek 1982 konnten sich ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizieren. Für den C-Ligisten FC Iraklis Neviges und den A-Ligisten Langenberger SV 1916 war die Hallenstadtmeisterschaft in Velbert vorzeitig beendet.

14:15 Uhr: Am ersten Tag der Gruppenphase kamen vier der sechs antretenden Teams weiter. Für C-Ligist FC Langenberg und den Gastgeber aus der Kreisliga A, SV Union Velbert, war an dem Tag schon Schluss. Türkgücü (Kreisliga A), Stella Azzurra, BW Langenberg (jeweils Kreisliga B) und TVD (Oberliga) schafften den Einzug in die Zwischenrunde.

14:11 Uhr: Zwölf Mannschaften sind seit Donnerstag dabei, die Velberter Hallenstadtmeisterschaft des Jahres 2023 unter sich auszuspielen. Sechs Mannschaften sind am Finaltag noch dabei.

14:04 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Finaltag der diesjährigen Velberter Hallenstadtmeisterschaft. Bevor es hier gleich losgeht, werfen wir noch einmal einen Blick auf den bisherigen Verlauf des Wettbewerbs.