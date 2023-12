Am Freitagabend findet in Herten zum 16. Mal der traditionelle Mitternachtscup statt. Diesmal ohne Westfalia Herne. Aber mit Titelverteidiger SpVgg Erkenschwick.

Am 29.12.23 steigt in der Rosa-Parks-Schule in Herten ab 18 Uhr die 16. Auflage des Mitternachtscups. Obwohl mit Westfalia Herne einer der Publikumsmagneten diesmal nicht dabei ist, dürfte die 1000 Zuschauer fassende Halle erneut komplett voll werden.

750 Tickets sind bereits abgesetzt. "Wer noch eine der begehrten Karten erwerben möchte, sollte daher am besten bis Freitagmorgen um 10 Uhr den Vorverkauf nutzen. Die Restbestände werden dann am Freitag ab 17.15 Uhr zum Preis von zehn Euro an der Abendkasse verkauft", sagt Organisator Thorsten Gringel vom Ausrichter DJK SpVgg Herten.

Nach dem unrühmlichen Auftritt im vergangenen Jahr wurde Westfalia Herne 2023 nicht erneut eingeladen. Herne, das den Kick mit Staffel & Engbert-Mitternachtscup bereits dreimal gewonnen hatte, trat im vergangenen Jahr mit seiner zweiten Mannschaft an und wurde vorgeführt.

Gegen die SpVgg Erkenschwick verlor Herne mit 0:7. Gegen den TuS 05 Sinsen ging die Westfalia sogar mit 0:10 unter und schied kläglich nach der Vorrunde aus. "Man soll nie nie sagen, aber in diesem Jahr haben wir sie nicht eingeladen", sagte Gringel.

Auch so hat Gringel ein anspruchsvolles Teilnehmerfeld zusammengestellt. Der Titelverteidiger SpVgg Erkenschwick gehört erneut zu den ganz großen Favoriten. Beim Hallenturnier in Waltrop, das sie gewonnen haben, hat sich das Team von Magnus Niemöller bereits warmgeschossen. Auch Oberliga-Kontrahent SV Schermbeck ist der Sieg zuzutrauen. Als Geheimfavorit gilt die SSV Buer.

"Wir sind stolz, dass unser Turnier weiterhin so gut angenommen wird und haben daher auch diesmal gar nicht viel verändert", so Gringel. Zum ersten Mal soll es aber Spieler - und Trainerinterviews zwischen den Spielen für die Zuschauer in der Halle geben. Das Endspiel ist, wie es sich für einen Mitternachtscup gehört, um 24 Uhr angesetzt. Anschließend beginnt die legendäre Players-Night.

In der Gruppe A spielen: Spvgg Erkenschwick (Oberliga / Titelverteidiger), SSV Buer (Landesliga), SV Wanne 11 (Landesliga), BW Westfalia Langenbochum (Landesliga)

In der Gruppe B spielen: TuS Haltern (Westfalenliga), TuS 05 Sinsen (Landesliga), FC Marl (Bezirksliga), SV Vestia Disteln (Landesliga)

In der Gruppe C spielen: SV Schermbeck (Oberliga), SV Dorsten-Hardt (Landesliga), DSC Wanne-Eickel (Westfalenliga), DJK Spvgg Herten (Kreisliga C)