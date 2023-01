Bei den Hallenstatdmeisterschaften Essen kam es in der Endrunde zu Provokationen zwischen der SpVgg Steele und RuWa Dellwig. Ordner konnten die Lage schnell schlichten.

Ganz ohne Aufreger läuft so ein Hallenturnier scheinbar nur noch selten ab. Auch am vorletzten Turniertag der Hallenstadtmeisterschaften in Essen brauchte es die geballte Präsenz von Ordnern, um eine Ausschreitung zu verhindern.

Im Spiel zwischen Kreisligist RuWa Dellwig und Landesligist SpVgg Steele ging es ordentlich zur Sache.

Beim Stand von 1:1 ging Ali El Hamad im eigenen Strafraum mit einer Grätsche in den Zweikampf. Für den Schiedsrichter ein klarer Fall: Er entschied sofort auf Strafstoß.

Der Zehner von RuWa wollte das allerdings überhaupt nicht wahrhaben. Er trat gegen die Bande, sprang auf die Tribüne und beschwerte sich lautstark. Damit verdiente er sich neben dem Siebenmeter auch noch eine Zeitstrafe. Zusätzlich sah ein Betreuer die Rote Karte.

Fans provozieren, Ordner schlichten

Der fällige Siebenmeter wurde verwandelt. Zu allem Überfluss saßen die Anhänger der beiden Vereine auch noch direkt untereinander. Die SpVgg im Oberrang und RuWa Dellwig unten nutzten fortan jeden Treffer, um sich gegenseitig zu provozieren – und davon gab es noch ganze vier. Am Ende siegte Steele mit 4:2.

Während das Spiel nach den minutenlangen Diskussionen weiterlief, ging es auf den Rängen munter weiter. Aus Dellwig flogen Luftküsse, aus Steele Konfetti. Dass es bei diesem harmlosen Störfaktor blieb, war wohl den Ordnern der SpVg Schonnebeck zu verdanken, die sofort zur Stelle waren und noch Minuten nach dem Spiel damit beschäftigt waren, zwischen Spielern, Betreuern und Fans zu schlichten.

Der Hallensprecher wandte die Aufmerksamkeit derweil schnell wieder auf den Platz. Dort rollte der Ball dann immerhin auch bald wieder. Diskutiert wurde allerdings weiterhin fleißig. Beim Spiel zwischen TGD Essen-West und den SF Niederwenigern sah ein Spieler der Turngemeinde die Rote Karte.