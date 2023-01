Halle Essen: B-Ligist sorgt für Überraschung, Mitfavorit Katernberg souverän

Vorrunde bei der Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball: So lief der Sonntag in den Gruppen 10 bis 13.

Landesligist TuSEM Essen hat sich trotz einer überraschenden Niederlage im ersten Spiel des Tages für die Zwischenrunde der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft qualifiziert. In der Gruppe 10 reichten TuSEM Siege gegen den SV Mesopotamia und Juspo Altenessen, um dem Vorrundenaus noch zu entgehen.

Den Gruppensieg sicherte sich überraschend Kreisliga-B-Spitzenreiter SV Borbeck, der alle Spiele gewann und sein Ticket für die Runde der letzten 32 buchte. Zum Auftakt hatten die Borbecker am Sonntagvormittag Gruppenfavorit TuSEM geschlagen (1:0).

In der Gruppe 11 konnte sich TuS Helene aus der Kreisliga B über das Weiterkommen freuen. Zwar verlor TuS gegen Bezirksligist und Gruppensieger BG Überruhr (9 Punkte), gegen die A-Ligisten Alemannia und VfL SF Essen schaffte der Außenseiter aber zwei Siege und schaltete so die beiden A-Ligisten aus.

Am Mittag griff dann der letzte der Mitfavoriten auf den Turniersieg in den Wettbewerb ein. Und DJK Katernberg gab sich in der Gruppe 12 mit Fatihspor, dem Heisinger SV und Bader SV keine Blöße. Mit drei Siegen und 13:2 Toren aus drei Spielen setzte sich der Bezirksligist souverän durch.

Katernberg holt Gruppensieg im Bezirksliga-Duell

Auch der Heisinger SV (2 Siege) kam weiter. Im direkten Duell der Bezirksligisten machte auch der Katernberger Keeper Jan Unger den Unterschied. Während Unterzahl wegen einer 2-Minuten-Strafe parierte der Schlussmann mehrfach glänzend und sicherte unter anderem den 4:1-Erfolg.

Auch in Gruppe 13 kam der Favorit ungefährdet weiter. Mit drei Siegen ging der SC Werden-Heidhausen vor dem FC Stoppenberg (6 Punkte) sowie DJK Altenessen und FC Karnap (je 1) durch die Vorrunde.

Weiter geht es in der Sporthalle am Hallo am kommenden Wochenende (14./15. Januar). Dann kämpfen die 32 qualifizierten Mannschaften in der Zwischenrunde um die Teilnahme an der Endrunde, in der am 21. und 22. Januar der Essener Stadtmeister in der Halle und der Nachfolger vom FC Kray ermittelt wird.