Liveticker: Hallenstadtmeisterschaft in Essen

Am 5. Januar startet die Hallenstadtmeisterschaft in Essen. Hier geht es zum Liveticker.

2. Spiel: SuS Haarzopf - FSV Kettwig 2:2

5. Minute, 1:0 FSV Kettwig durch Johannes Flatow.

7. Minute, 1:1 durch Luigi Brescia.

10. Minute: Haarzopf kann die Partie drehen, Marc Enger macht das 2:1.

15. Minute: Wieder ein Ausgleich fast mit der Sirene, mit 5 Sekunden auf der Uhr macht Jamal Werner das 2:2 für Kettwig. Unentschieden auch zwischen den A-Ligisten.

1. Spiel: FC Kray - Vogelheimer SV 4:4

2. Minute, 1:0 für die Vogelheimer durch Yannick Schümberg.

3. Minute, Ausgleich Kray, 1:1 durch Eunseok Koo.

7. Minute: Zwei Tore innerhalb weniger Sekunden. Erst trifft Hasan Beganovic zum 2:1 für Vogelheim, dann gleicht Jihwan Yun aus.

9. Minute, 3:2 Vogelheim durch Naoufal Nouri.

11. Minute: Vogelheim erhöht auf 4:2, Marcel Schwarze war der Torschütze.

13. Minute: Kray kommt nochmal Ran, Joel Bema trifft.

15. Minute: Mit der Sirene wird ein Krayer Spieler gefoult und es gibt den Strafstoß noch. KeeperJan Fauseweh versenkt, direkt danach ist Schluss. 4:4!

17.55 Uhr: Zum Auftakt der 27. Ausgabe bekommt es Vorjahressieger FC Kray mit dem Vogelheimer SV zu tun. In wenigen Momenten beginnt das Spiel und damit die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft Essen.

17.47 Uhr: 62 Mannschaften gehen dieses Jahr an den Start, heute ist für die ersten zwei bereits Schluss: Aus den beiden Fünfergruppen des Wettbewerbs ziehen jeweils die besten drei Teams in die nächste Runde ein. Gespielt werden in der Vorrunde jeweils 15 Minuten pro Partie.

17.38 Uhr: Die Gruppe 1 wird ergänzt von Bezirksligist Vogelheimer SV sowie Kreisliga-A-Spitzenreiter SuS Haarzopf. Außerdem heute dabei: Der FSV Kettwig (KL A) und DJK Franz-Sales-Haus (KL C).

Donnerstag, 5. Januar, 17.30 Uhr: Herzlich Willkommen aus der Sporthalle am Hallo in Essen! Hier eröffnet heute die Gruppe 1 die diesjährige 27. Hallenstadtmeisterschaft, die sich nach zweijähriger Zwangspause zurückmeldet. Alle Spiele des Wettbewerbs werden in diesem Jahr am Hallo stattfinden. Mit dem FC Kray steigt der Titelverteidiger heute mit dem Eröffnungsspiel um 18 Uhr als Favorit in seiner Gruppe ins Turnier ein.