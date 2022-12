Liveticker: Der Finaltag der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert

Am 30. Dezember wird in der Halle Velbert der Sieger bestimmt. Hier geht es zum Liveticker.

1. Halbfinale - SSVg Velbert - SC Azzurra 1:0 (1:0)

15. Minute - Mit dem Halbzeitpfiff fast der Ausgleich für den Außenseiter. So geht es mit 1:0 für die SSVg in die Pause.

8. Minute - 1:0 für die SSVg Velbert: Athanasios Xiros

16:47 Uhr - Neben den beiden Halbfinals duellieren sich die B-Ligisten TSV Neviges und BW Langenberg um Platz sieben. Außerdem Will Türkgücü Velbert aus der Kreisliga A dem Oberligisten TVD Velbert den fünften Platz streitig machen.

16:41 Uhr - Um 17 Uhr startet das Turnier zunächst mit den beiden Halbfinals. Die SSVg Velbert trifft auf den AS Azzurra. Für den SC Velbert geht es im Anschluss gegen den Langenberger SV. Dass die beiden Oberliga-Teams noch heute in der Verlosung sind ist wenig überraschend. Doch dass der LSV aus der Kreisliga A sich in der Zwischenrunde sogar gegen Oberligist TVD Velbert durchsetzt und der AS Azzurra als B-Ligist noch um den Finaleinzug spielt, damit war sicher nicht unbedingt zu rechnen.

16:37 Uhr - Nachdem es in der Vorrunde über 15 und in der Zwischenrunde über 20 Minuten zur Sache ging, werden am heutigen Tag zwei Mal 15 Minuten gespielt.

16:30 Uhr - Herzlich wilkommen aus der Sporthalle am Zitronenbunker in Velbert. Der große Finaltag der Velberter Hallenstadtmeisterschaften steht an.