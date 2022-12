Der Liveticker zum Nachlesen: Die Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim

Am 29. Dezember spielt die Gruppe eins in der Halle Mülheim ihren Sieger aus. Drei der fünf Teams kommen insgesamt weiter. Hier geht es zum Liveticker.

20:42 Uhr - Das war es aus der Halle in Mülheim. RW Mülheim zieht als Gruppensieger in die Endrunde ein. Auch der Mülheimer FC 97 als Zweiter und der Mülheimer SV 07 als Gruppendritter sind am 7. Januar dabei. Für den TSV Heimaterde (Platz vier) und den SV Heißen (Platz fünf) ist nach der Vorrunde Endstation.

Mülheimer SV 07 - RW Mülheim 1:4

12. Minute - Das ist die Entscheidung - 4:1 für RW Mülheim.

9. Minute - Doch die direkte Antwort für RW Mülheim zum 3:1.

9. Minute - Der MSV 07 verkürzt nochmal auf 1:2

7. Minute - Jamal Breida bringt RW Mülheim mit 2:0 in Führung

6. Minute - Arif Ot bringt RW Mülheim aus der Distanz in Führung

1. Minute - Die letzte Partie des Abends. Und die Voraussetzungen sind klar: Der Sieger dieser Partie ist gleichzeitig auch Gruppensieger, der Verlierer belegt Platz drei. Bei einem Unentschieden ist der Mülheimer FC 97 Gruppensieger, der MSV 07 wird zweiter und RW Mülheim zieht als dritter in die Endrunde.

SV Heißen - TSV Heimaterde 0:3

12. Minute - Der SV Heißen verabschiedet sich mit einem 3:0-Sieg gegen den Konkurrenten aus der Kreisliga A aus dem Turnier.

6. Minute - 3:0 für den TSV Heimaterde durch Dennis Schmidt

5. Minute - Zwei Minuten Zeitstrafe für Mehdi Didar

4. Minute - 2:0 für den TSV Heimaterde durch Max Russer

3. Minute - 1:0 für den TSV Heimaterde

1. Minute - Dass wir beide Teams nicht mehr am 8. Januar in der Endrunde sehen, das steht bereits fest. Jetzt bekommen die Teams immerhin die Chance, sich mit einem Sieg zu verabschieden.

RW Mülheim - Mülheimer FC 97 0:2

10. Minute - Brian Asagwara sah im Anschluss an das Foul die Gelbe Karte. Somit spielt der MFC die nächsten zwei Minuten in Unterzahl.

10. Minute - Nach 5 Minuten wird der Spieler mit verbundenem Knöchel vom Platz getrage - an dieser Stelle gute Besserung.

10. Minute - Das Spiel muss leider länger unterbrochen werden, da sich Emre Parlakoglu von RW Mülheim nach einem Foul verletzt hat. Sanitäter kommen bereits mit einer Trage auf das Feld. Das sieht alles andere als gut aus.

7. Minute - Ahmet Aldemir erhöht auf 2:0 für den MFC 97

2. Minute - 1:0 für den MFC 97: Yusuf Isik

1. Minute - Beide Teams stehen quasi bereits sicher in der Endrunde. Es geht aber noch um den Gruppensieg.

1.075 Zuschauer haben den Weg in die Westenergie Sporthalle in Mülheim gefunden.

TSV Heimaterde - Mülheimer SV 07 0:3

11. Minute - Die Entscheidung für den MSV 07 zum 3:0: Lennard Kaiser

10. Minute - Nico Rymarczyk erhöht auf 2:0.

7. Minute - Und da ist das 1:0 für den MSV 07.

6. Minute - Beide Teams schenken sich nichts. Nach der Hälfte der Spielzeit steht es 0:0.

Mülheimer FC 97 - SV Heißen 5:2

11. Minute - Tor für den SV Heißen zum 2:5: Jack Alian

10. Minute - Der MFC 97 erhöht auf 5:1: Bryan Asagwara

8. Minute - Der SV Heißen kommt zum Anschluss: Janick Lehnert

8. Minute - 4:0 für den MFC 07: Anil Yildirim

7. Minute - 3:0 für den MFC 07: Ahmet Isik

5. Minute - 2:0 für den MFC 97: Sahin Karabudak

3. Minute - 1:0 für den MFC 97: Bryan Asagwara

RW Mülheim - TSV Heimaterde 5:1

12. Minute - Das 5:1 für RW Mülheim: Arif Ot

11. Minute - Das 4:1 für RW Mülheim: Julian Kopka

6. Minute - Das 3:1 für RW Mülheim: Arif Ot

4. Minute - Der Doppelschlag von Oktay Cinar - RW Mülheim führt mit 2:1.

4. Minute - Der Ausgleich zum 1:1 durch Oktay Cinar

3. Minute - Zwei Minuten Zeitstrafe für Yanis Schreiber vom TSV Heimaterde

1. Minute - Doch der TSV Heimaterde geht in Führung: Manuel Fischer

1. Minute RW Mülheim kann die Tabellenführung mit einem Sieg übernehmen.

Müheimer SV 07 - SV Heißen 3:3

11. Minute - Der 3:3-Ausgleich für den MSV: Lennard Kaiser

8. Minute - Der SV Heißen dreht das Spiel. Erneut ist es Lukas Greef

8. Minute - Die direkte Antwort des SV Heißen: Lukas Greef

7. Minute - Der Favorit geht mit 2:1 in Führung: Robin Götze

5. Minute - Der Mülheimer SV 07 gleicht zum 1:1 aus: Pascal Roenz

4. Minute - 1:0 für den SV Heißen: Enes Tezsoy

1. Minute Weiter geht es mit dem Gewinner der ersten und dem Verlierer der zweiten Partie.

TSV Heimaterde - Mülheimer FC 97 1:4

11. Minute - 4:1 für den MFC 97: Yusuf Isik

7. Minute - Heimaterde verkürzt auf 1:3. Torschütze: Dennis Schmidt

7. Minute - Das 3:0 für den Mülheimer FC 97: Yusuf Isik

6. Minute - Das 2:0 für den Mülheimer FC 97: Serdy Nguala

5. Minute - Das 1:0 für den Mülheimer FC 97: Ahmet Aldemir

1. Minute - Nach der Niederlage im ersten Spiel steht der MFC 97 bereits ein wenig unter Zugzwang

RW Mülheim - SV Heißen 5:1

12. Minute - 5:1 für RW Mülheim: Jamal Braida

10. Minute - 4:1 für RW Mülheim: Julian Kopka

6. Minute - Der 3:1-Anschluss für den SV Heißen: Janick Lehnert

4. Minute - 3:0 für RW Mülheim: Jamal Braida

2. Minute - 2:0 für RW Mülheim: Emre Parlakoglu

1. Minute - 1:0 für RW Mülheim: Jenusan Uthayakumar

1. Minute - Das zweite Gruppenspiel läuft.

Mülheimer FC 97 - Mülheimer SV 07 2:4

12. Minute - Die Entscheidung für den MSV 07 zum 2:4 durch Elias Schnell!

12. Minute - Und der Treffer zum 2:3: Abdoulaye Sall

11. Minute - Nach einem Foul gibt es Gelb und eine zwei Minuten Zeitstrafe für MFCs Celal Karabudak. Anil Yildirim beschwert sich und muss ebenfalls für zwei Minuten runter. Die letzten 1:40 Minuten wird also Vier gegen Zwei gespielt.

8. Minute - Das 2:2 für den Mülheimer SV 07: Robin Götze

7. Minute - Das 2:1 für den Mülheimer FC 97: Yusuf Isik

3. Minute - Das Tor zum 1:1 für den Mülheimer FC 97: Cem Sabanci

2. Minute - 0:1 für den Mülheimer SV: Abdoulaye Sall

1. Minute - Die erste Begegnung des Abends läuft!

18:02 Uhr - Wenn die organisatorischen Fragen dann in wenigen Minuten hoffentlich geklärt sind, eröffnet mit dem Mülheimer FC 97 der zweifache Titelverteidiger das die 48. Auflage des Turniers. Für den Landesligisten geht es gegen Bezirksligist Mülheimer SV 07. Gespielt wird ein Mal zwölf Minuten.

17:58 Uhr - Am heutigen Tag wird die Gruppe 1 ausgespielt. Folgende Mannschaften kämpfen um einen der drei Plätze in der Endrunde:

Mülheimer FC 97

Mülheimer SV

RW Mülheim

SV Heißen

TSV Heimaterde

Am morgigen Freitag stehen dann die Gruppen 2 und 3 auf dem Programm. Die Endrunde findet am 7. Januar ab 14 Uhr statt.

17:55 Uhr - Auch die Zuschauer haben den Budenzauber offensichtlich vermisst. Der für 18 Uhr angedachte Turnierstart wurde aufgrund des großen Andrangs bereits auf 18:10 Uhr verschoben.

17:50 Uhr - Herzlich Willkommen aus der Westenergie Sporthalle in Mülheim. Nach zwei Jahren Unterbrechung stehen endlich wieder die Hallen-Stadtmeisterschaften in Mülheim an.