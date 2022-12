Halle: Die Termine, Velbert hat begonnen, SSVg Velbert mit perfektem ersten Tag

Die Hallenstadtmeisterschaften stehen in den Startlöchern, in Velbert wurde bereits gespielt.

Halle Essen: Früher waren es vier Wochenenden, nun geht das Turnier an drei Wochenenden über die Bühne. Alle Partien der 62 Essener Klubs werden in der Halle "Am Hallo" in Stoppenberg absolviert – und nicht wie üblich die ersten beiden Wochenenden in Bergeborbeck und Werden. Am 05. Januar – einem Donnerstag – geht es los und am 22. Januar ist der Finaltag. Das sind die Gruppen.

Halle Mülheim: Am 29. Dezember spielt die Gruppe eins (Mülheimer FC 97, Mülheimer SV 07, Rot-Weiss Mülheim, TSV Heimaterde, SV Heißen) ihren Sieger aus. Drei der fünf Teams kommen insgesamt weiter. Am 30. Dezember werden in der Westenergie-Sporthalle die Vorrundengruppen zwei und drei ausgespielt. Gruppe 2 besteht aus Fatihspor, TuSpo Saarn, SC Croatia, TuS Union 09, VfB Speldorf). Die Gruppe 3 besteht aus Blau-Weiß Mintard, dem 1. FC Mülheim, dem SV Raadt und dem Dümptener TV (hier kommen zwei der vier Teams weiter). Die Finalrunde wird am 7. Januar ausgespielt.

Halle Bochum: Die Vorrunden werden am 7. und 8. Januar ausgespielt. Ein Wochenende später (14./15. Januar) folgen die Endrundenpartien in der Rundsporthalle. Mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten und den auch in diesem Winter schwer kalkulierbaren Verlauf der Corona-Pandemie wird das Turnier kleiner ausfallen, als bei den zurückliegenden Auflagen. Reserveteams dürfen 2023 nicht teilnehmen.

Halle Dortmund: Insgesamt 60 Teams gehen an den Start. Der Verband teilte mit: "Im Feld befinden sich mit dem ASC 09 Dortmund und dem TuS Bövinghausen beide Dortmunder Oberligisten, aber auch insgesamt 19 B-Ligisten. Nicht dabei sind die Vereine Türkspor Dortmund, VFL Hörde und FC Wellinghofen, die aufgrund von Zuschauerausschreitungen für eine Austragung gesperrt sind."

Gespielt wird in der Vorrunde in 6 Hallen zu je 2 Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften. Insgesamt 3 Mannschaften pro Vorrundenturnier qualifizieren sich dann für die Zwischenrunde in dann nur noch vier Hallen. Die Endrunde findet am 13.01. und 14.01.2023 in der Helmut Körnig Halle statt. Gespielt wird in den Hallen Nette, Huckarde, Nord, Renninghausen, Wellinghofen, Brackel sowie der Helmut-Körnig-Halle (Endrunde).

Das sind alle Termine für Dortmund:

Vorrunde: 28./29.12.2022

Zwischenrunde: 06./07.01.2023

Endrunde: 13./14.01.2023

Halle Velbert: Gespielt wird vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember in der Sporthalle Langenbergerstraße. Der erste Tag ist bereits vorbei, hier gibt es die Ergebnisse.

Die SSVg Velbert, die mit der U23 antritt, hielt sich schadlos und gewann alle fünf Partien, kassierte dabei nicht einen Gegentreffer. Stella Azzurra Velbert und Blau-Weiß Langenberg folgten auf den Plätzen.

SSVg U23-Coach Joscha Weber war zufrieden und erklärte gegenüber der WAZ: „Wir sind schon mit den Anspruch hier aufgetreten, nicht nur weiterzukommen, sondern die Gruppe zu gewinnen. Das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt.“

Halle Gladbeck: Das Turnier findet am 14. und 15. Januar 2023 statt. 14 Mannschaften sollen mit von der Partie sein.

Halle Bottrop: Vom 6. bis zum 8. Januar 2023 geht es in der Dieter-Renz-Halle zur Sache. Das sind die Gruppen.

Halle Duisburg: Vom 5. bis 7. Januar 2023 werden 20 Teams um den Titel spielen.

Halle Oberhausen: Am 7. Januar geht es los.