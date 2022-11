Halle: Diese Stadtmeisterschaften finden statt, in Dortmund ist Türkspor gesperrt

In diesem Jahr finden erstmals wieder mehrere Hallenstadtmeisterschaften statt. Eine Übersicht.

Halle Essen: Das Turnier findet statt, anstatt vier Wochen wird es nur drei Wochen dauern. Alle Partien der 62 Essener Klubs werden in der Halle "Am Hallo" in Stoppenberg absolviert – und nicht wie üblich die ersten beiden Wochenenden in Bergeborbeck und Werden. Am 05. Januar – einem Donnerstag – geht es los und am 22. Januar ist der Finaltag. Die Gruppenauslosung findet am 17. November in der Dampfe in Borbeck statt.

Halle Mülheim: Das Turnier findet statt. Am 29. Dezember spielt die Gruppe eins (Mülheimer FC 97, Mülheimer SV 07, Rot-Weiss Mülheim, TSV Heimaterde, SV Heißen) ihren Sieger aus. Drei der fünf Teams kommen insgesamt weiter. Am 30. Dezember werden in der Westenergie-Sporthalle die Vorrundengruppen zwei und drei ausgespielt. Gruppe 2 besteht aus Fatihspor, TuSpo Saarn, SC Croatia, TuS Union 09, VfB Speldorf). Die Gruppe 3 besteht aus Blau-Weiß Mintard, dem 1. FC Mülheim, dem SV Raadt und dem Dümptener TV (hier kommen zwei der vier Teams weiter). Die Finalrunde wird am 7. Januar ausgespielt.

Halle Bochum: Das Turnier findet statt - allerdings auch etwas abgespeckt. Die Vorrunden werden am 7. und 8. Januar ausgespielt. Ein Wochenende später (14./15. Januar) folgen die Endrundenpartien in der Rundsporthalle. Mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten und den auch in diesem Winter schwer kalkulierbaren Verlauf der Corona-Pandemie wird das Turnier kleiner ausfallen, als bei den zurückliegenden Auflagen. Reserveteams dürfen 2023 nicht teilnehmen. Lediglich Erste Mannschaften treten an, dazu wird es ein A-Jugendturnier geben. Das berichtet die WAZ.

Halle Dortmund: Das Turnier findet statt. Am 7. November wird ausgelost, insgesamt 60 Teams gehen an den Start. Der Verband teilte mit: "Im Feld befinden sich mit dem ASC 09 Dortmund und dem TuS Bövinghausen beide Dortmunder Oberligisten, aber auch insgesamt 19 B-Ligisten. Nicht dabei sind die Vereine Türkspor Dortmund, VFL Hörde und FC Wellinghofen, die aufgrund von Zuschauerausschreitungen für eine Austragung gesperrt sind." Gespielt wird in der Vorrunde in 6 Hallen zu je 2 Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften. Insgesamt 3 Mannschaften pro Vorrundenturnier qualifizieren sich dann für die Zwischenrunde in dann nur noch vier Hallen. Die Endrunde findet am 13.01. und 14.01.2023 in der Helmut Körnig Halle statt. Gespielt wird in den Hallen Nette, Huckarde, Nord, Renninghausen, Wellinghofen, Brackel sowie der Helmut-Körnig-Halle (Endrunde).

Das sind alle Termine für Dortmund:

Vorrunde: 28./29.12.2022

Zwischenrunde: 06./07.01.2023

Endrunde: 13./14.01.2023

Halle Velbert: Das Turnier findet statt. Gespielt wird vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember in der Sporthalle Langenbergerstraße. Das sind die Gruppen.

Gruppe A:

SSVg Velbert

SF Siepen

FC Langenberg

Langenberger SV

BW Langenberg

Stella Azzurra Velbert

Gruppe B:

TVD Velbert

TSV Neviges

Türkgücü Velbert

SC Velbert

Union Velbert

Iraklis Neviges

Halle Gladbeck: Das Turnier findet am 14. und 15. Januar 2023 statt. 14 Mannschaften sollen mit von der Partie sein.

Halle Bottrop: Das Turnier findet statt. Vom 6. bis zum 8. Januar 2023 geht es in der Dieter-Renz-Halle zur Sache. Das sind die Gruppen.

Gruppe A

VfB Kirchhellen

FC Bottrop

Sportfreunde 08/21 Bottrop

SV Vonderort

Gruppe B

SV Rhenania Bottrop

BW Fuhlenbrock

Rot-Weiß Welheimer Löwen

VfR Polonia Ebel

TSV Feldhausen

Gruppe C

Fortuna Bottrop

VfL Grafenwald

SV 1911 Bottrop

Dostlukspor Bottrop

Hobbyliga Bottrop