Europa League: Elfmeter-Krimi! Leverkusen jubelt über Achtelfinal-Einzug

Bayer Leverkusen ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Die Werkself setzte sich nach Elfmeterschießen gegen AS Monaco durch.

Bayer Leverkusen spielt weiter in der Europa League. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag das Rückspiel der Zwischenrunde bei der AS Monaco mit 5:3 (3:2, 2:1) im Elfmeterschießen. Damit erreichte das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League das Achtelfinale der Europa League.

Eine Woche nach der 2:3-Heimniederlage hatten Nationalspieler Florian Wirtz (13. Minute), Exequiel Palacios (21.) und Amine Adli (58.) die Leverkusener bei einem Gegentreffer von Wissam Ben Yedder (19.) per Foulelfmeter mit 3:1 in Führung gebracht. Breel Embolo (84.) rettete Monaco in die Verlängerung. Nach den torlosen zusätzlichen 30 Minuten verwandelte Moussa Diaby den entscheidenden Elfmeter.