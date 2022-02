Nächster Tiefpunkt! BVB fliegt gegen Glasgow Rangers aus der Europa League

Borussia Dortmund ist aus der Europa League ausgeschieden. Im Zwischenrunden-Rückspiel bei den Glasgow Rangers spielte der BVB 2:2 (Hinspiel: 2:4).

Borussia Dortmund ist aus der Europa League ausgeschieden!

In einem wilden Zwischenrunden-Rückspiel trennte sich der BVB 2:2 (2:1) von den Glasgow Rangers. Zur Pause war der Revierklub nur ein Tor vom Achtelfinal-Einzug entfernt, das Team von Marco Rose schaffte es am Ende allerdings nicht, die 2:4-Pleite aus dem Hinspiel wettzumachen. Nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal ist es der nächste Tiefpunkt für die Borussia.

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic (46. Balogun) - Jack, Lundstram - Arfield (69. Arfield), Aribo, Kent - Morelos. - Trainer: van Bronckhorst BVB: Kobel - Meunier (46. Wolf), Can, Hummels, Schulz - Dahoud, Bellingham - Brandt (69. Moukoko), Reus (86. Witsel), Hazard (73. Reinier) - Malen (77. Tigges). - Trainer: Rose Tore: 1:0 Tavernier (22., Foulelfmeter), 1:1 Bellingham (31.), 1:2 Malen (43.), 2:2 Tavernier (57.) Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien) Zuschauer: 49.000

Mit drei Änderungen in der Startelf gingen die Dortmunder ins Spiel. Thomas Meunier, Julian Brandt und Nico Schulz ersetzten Dan-Axel Zagadou, Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro.

Und es begann denkbar schlecht für die Gäste. Foul von Julian Brandt im eigenen Strafraum, Elfmeter für Glasgow. James Tavernier verwandelte hoch in die Mitte (22.). Doch die Dortmunder berappelten sich und kamen wenig später zum Ausgleich. Jude Bellingham traf (31.), nachdem er von einem missglückten Klärungsversuch profitiert hatte.

Kurz vor der Pause kam der BVB dem Einzug ins Achtelfinal noch ein großes Stück näher, da Donyell Malen gedankenschnell nach einem Pass von Julian Brandt zur Führung einschob (42.). Nach der Halbzeit drückten dann die Gastgeber wieder - und trafen auch erneut. Erneut war es Tavernier, der eine Flanke verwandelte (57.), bei der die BVB-Defensive alles andere als gut aussah.

Dann legten die Rangers sogar das 3:2 nach (67.) - vermeintlich zumindest. Emre Can hatte den Ball als letzter Mann verloren und so den gegnerischen Angriff eingeleitet, doch nach Überprüfung durch den VAR wurde das Tor aufgrund eines Fouls an Can zurückgenommen.

Der BVB lief weiter an und brachte frische Offensivkräfte ins Spiel. Doch es reichte nicht mehr für den Anschlusstreffer. Und schon gar nicht fürs Weiterkommen. Zu allem Überfluss musste Kapitän Marco Reus in der Schlussphase angeschlagen vom Feld.

Zunächst geht es für die Dortmunder zurück in den Bundesliga-Alltag. Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren sie beim FC Augsburg.

