Schon am Mittwoch könnte Deutschland ins EM-Achtelfinale einziehen. Dort droht ein namhafter Gegner. Der Überblick.

Die Spannung im Land steigt, am frühen Mittwochabend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Spiel bei der Heim-Europameisterschaft. In Stuttgart trifft das DFB-Team auf Ungarn und kann einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinalteilnahme gehen.

Abhängig vom Ausgang des Duells der Gruppengegner Schottland und Schweiz (21 Uhr) könnte der Einzug in die nächste Runde sogar schon am späten Mittwochabend feststehen. Auch bei ausbleibender Schützenhilfe wäre Deutschland das Achtelfinal-Ticket bei einem eigenen Sieg kaum noch zu nehmen.

Doch auf wen würde das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Runde der letzten 16 treffen? Und in welchem Stadion würde sie auflaufen? Das bleibt unabhängig vom Ausgang der beiden Partien am Mittwoch vorerst unklar.

Nur so viel: Geht Deutschland als Tabellenerster aus der Gruppe hervor, trifft die Nagelsmann-Elf auf den Zweitplatzierten der Gruppe C - also England, Slowenien, Dänemark oder Serbien. Nach dem ersten Spieltag belegen Dänemark und Slowenien punkt- und torgleich Rang zwei. Spielort wäre Dortmund am 29. Juni.

Beendet Deutschland die Gruppenphase als Zweiter, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf ein Duell mit einer Top-Nation. Dann ist der Gegner nämlich der Tabellenzweite der Gruppe B - vermutlich Italien oder Spanien. Spielort des Achtelfinals wäre Berlin am 29. Juni.

Die dritte Variante: Deutschland zieht als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ein. Dann ginge es gegen den Sieger der Gruppe B (Spanien, Italien, Albanien, Kroatien), E (Rumänien, Slowakei, Belgien, Ukraine) oder F (Türkei, Portugal, Tschechien, Georgien). Eine genaue Vorhersage ist erst möglich, sobald feststeht, welchen Platz Deutschland im Ranking der Gruppendritten belegt. Spielort wäre Köln (30. Juni), Frankfurt (1. Juli) oder München (2. Juli).