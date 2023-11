Weisse noch...: ... als der DFB-Pokal 1992/93 genau so kurios war wie in diesem Jahr

Man muss lange zurückschauen, um so einen DFB-Pokal zu finden wie 2023/24. Damals mit im Boot: Die Bayern, die beim BVB rausflogen, RWE, der MSV, Schalke oder die SG Wattenscheid.

Was für eine kuriose DFB-Pokal-Saison. Die Favoriten fliegen aus dem Wettbewerb, so schnell kann man gar nicht schauen.

Mit der Mega-Überraschung, dass der FC Bayern München sich am Mittwoch beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken blamierte. Die Bayern damit in guter Gesellschaft: Auch der 1. FC Köln, Mainz 05, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, Werder Bremen, 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98, Union Berlin und der VfL Bochum sind vor dem anstehenden Achtelfinale schon raus.

Sechs Bundesligisten unter den letzten 16 Teams, das gab es noch nie. Sollte man meinen. Doch in der Saison 1992/93 war das auch so. Damals gab es zwar noch eine Qualifikations-Runde, in der sich der damalige Bundesligist SG Wattenscheid blamierte.

Im Achtelfinale standen dann aber am Ende nur sechs Teams aus Liga eins. Mit Parallelen zum derzeitigen Wettbewerb. Bayern flog früh raus, damals beim BVB. Und der FC Homburg, der nach dem Sieg gegen Fürth im Achtelfinale steht, war auch damals unter den letzten 16. Dort schied man gegen den 1. FC Nürnberg aus.

Auch RWE wird sich an das Jahr gerne erinnern, denn in der ersten Runde bezwang man Schalke 04, ehe die Essener erst im Achtelfinale gegen Chemnitz die Segel streichen mussten. Sieger übrigens in diesem Jahr wurde am Ende Bayer Leverkusen.

Die Vertreter aus dem RS-Einzugsbereich in der Pokalsaison 1992/93

BVB

VfL Bochum

SG Wattenscheid

Bayer 05 Uerdingen

MSV Duisburg

FC Remscheid

Rot-Weiss Essen

SpVg Beckum

Fortuna Köln

Bundesligisten, die in den ersten Runden ausschieden (offiziell 3. Runden, weil es damals noch eine Qualirunde gab, bevor alle Klubs einstiegen)

1. FC Köln (3:4 n.E. beim MSV)

HSV (2:4 beim Karlsruher SC)

Kaiserslautern (0:1 bei Bayer Leverkusen)

Dynamo Dresden (2:3 gegen VfB Leipzig)

VfB Stuttgart (0:2 n.V. bei Hansa Rostock)

1. FC Saarbrücken (1:2 bei CZ Jena)

Bayern München (4:5 n.E. beim BVB)

Schalke (0:2 bei Rot-Weiss Essen)

VfL Bochum (1:2 gegen Hannover)

SG Wattenscheid (Aus schon in der Qualifikation gegen Salmrohr)

Uerdingen (0:1 gegen Hannover)

Gladbach (1:4 beim KSC)

So sah das Achtelfinale im Jahr 1992/1993 aus

FC Carl Zeiss Jena - MSV 3:2 n. V.

FC Homburg - 1. FC Nürnberg 2:4 n.E.

Hertha BSC (A) - Hannover 96 4:3

TSV Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC 1:0

Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 0:1

Eintracht Frankfurt VfL Osnabrück 3:1

Rot-Weiss Essen - Chemnitzer FC 0:1

SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0

So sah die Bundesliga 1992/93 aus, als es zum letzten Mal so ein Debakel im DFB-Pokal gab

SV Werder Bremen

Bayern München

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen

Karlsruher SC

1. FC Kaiserslautern

VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

1. FC Köln

Hamburger SV

1. FC Nürnberg

SG Wattenscheid 09

VfL Bochum

1. FC Dynamo Dresden

Bayer 05 Uerdingen

1. FC Saarbrücken