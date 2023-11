Die Entscheidung ist gefallen! Nach den Regenfällen der vergangenen Tage war die Partie zwischen Saarbrücken und Bayern München fraglich. Nun gab es grünes Licht.

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Bayern München stand aufgrund von starken Regenfällen lange auf der Kippe, jetzt herrscht Gewissheit: Die Partie findet statt!

"Nach der Platzbegehung in Saarbrücken haben die Verantwortlichen entschieden, dass die Partie heute Abend wie geplant ausgetragen werden kann", teilte der DFB am Mittwochvormittag mit.

"Die eingeleiteten Maßnahmen zur Bespielbarkeit des Platzes im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zeigen Wirkung, der Platz ist deutlich abgetrocknet", hatte die Stadt Saarbrücken bereits am Dienstagnachmittag nach einer Überprüfung der Verhältnisse durch Vertreter der Landeshauptstadt, des DFB und des 1. FC Saarbrücken mitgeteilt. Einen Tag später wurde die Entscheidung nun endgültig verkündet.

Der Rasen im Ludwigspark war durch die Regenfälle an den vergangenen Tagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Sonntag musste bereits die Drittliga-Partie gegen Dynamo Dresden zur Pause (beim Stand von 0:0) abgebrochen werden, weil eine reguläre Fortsetzung nicht mehr möglich war.

Daraufhin begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Unter Hochdruck wurde am Rasen gearbeitet. Die Maßnahmen zeigten Wirkung, sodass das Pokalspiel auf den letzten Drücker doch stattfinden kann. Eine Verlegung in ein anderes Stadion wäre organisatorisch so kurzfristig gar nicht möglich gewesen. Die Partie ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft.

Bayern München seit 2020 ohne Erfolg im DFB-Pokal

Sportlich ist es das klassische Aufeinandertreffen zwischen David und Goliath. Auf der einen Seite steht der 1. FC Saarbrücken als solider Drittligist, der mit Ambitionen in die Saison startete, den eigenen Erwartungen allerdings noch hinterherhinkt. Auf der anderen Seite ist der FC Bayern München das Maß aller Dinge im deutschen Profifußball. Kein anderer Verein gewann so häufig die Meisterschaft (33 Mal) und den DFB-Pokal (20 Mal).

In den letzten drei Jahren war die Reise des FCB im DFB-Pokal allerdings nicht von Erfolg gekrönt: 2021 gewann Dortmund den Titel und 2022 sowie 2023 siegte RB Leipzig. Der 21. Erfolg in diesem Wettbewerb ist ein klares Ziel für diese Saison. Dafür muss Bayern München am Mittwochabend die Pflichtaufgabe in Saarbrücken erfüllen.