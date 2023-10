Schalke: Sportchef nach Pokal-Aus - "Tolles Zeichen von den Fans"

Der FC Schalke 04 ist in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Liga-Konkurrent FC St. Pauli gewann gegen S04 mit 2:1 nach Verlängerung.

In der 1. Runde des DFB-Pokals hatte sich der FC Schalke 04 noch gegen Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig - aktuell Tabellenletzter der 2. Bundesliga - noch knapp durchgesetzt.

In Runde zwei langte es dann gegen den Tabellenführer des deutschen Unterhauses nicht für ein Weiterkommen. Am Hamburger Millerntor unterlag S04 dem FC St. Pauli nach Verlängerung mit 1:2. Schalke spielte eine gute erste Hälfte, in der die Mannschaft von Karel Geraerts auch führte. Dann war von den Königsblauen aber wenig zu sehen.

"Wir sind gut reingekommen und gehen in Führung. Wir haben uns gut an den Plan, den wir vorhatten, gehalten. Am Ende haben wir es aber nicht gut gemacht und so endet dann das Spiel. Wir hatten aber in einer Phase unsere Situationen, die wir zielorientierter und effizienter zu Ende spielen müssen. Dann wäre mehr drin gewesen", resümierte Andre Hechelmann bei "Sky".

Die Mannschaft um Torschütze Marcin Kaminski wurde nach dem Spiel von den mitgereisten Fans aus Gelsenkirchen aufgemuntert. Das bemerkte auch der Sportchef, der die Geste der Fans hoch einschätzt.





Hechelmann: "Das war ein tolles Zeichen von den Fans. Die Mannschaft hat, wie schon am Wochenende, alles gegeben. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen. Dann werden auch die Ergebnisse kommen. Davon bin ich überzeugt."

Schalke ist nun im Pokal ausgeschieden und kann sich voll und ganz auf den Ligabetrieb konzentrieren. Aktuell gilt es für die Gelsenkirchener den Super-Gau, Abstieg in die 3. Liga zu verhindern, und sich peu á peu in der Tabelle nach vorne zu arbeiten.

Bis zur Winterpause stehen noch die Partien beim 1. FC Nürnberg, gegen SV Elversberg, bei Fortuna Düsseldorf, gegen VfL Osnabrück, bei Hansa Rostock und in der Veltins-Arena gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth an. Schalke braucht hier eine Menge Punkte, um dann von den Fans auch mit Applaus in den Weihnachtsurlaub und Jahreswechsel verabschiedet zu werden.