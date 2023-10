Arminia Bielefeld: Erst Hamburger SV, dann Rot-Weiss Essen - "Es ist kein Bonusspiel"

Bevor es im Drittliga-Betrieb am kommenden Wochenende zum West-Schlager zu Rot-Weiss Essen geht, wartet auf Arminia Bielefeld der HSV im DFB-Pokal.

Wird nach dem Bundesligisten VfL Bochum auch für Zweitliga-Topklub Hamburger SV die Bielefelder Alm zum Stolperstein? Die Arminia will am Dienstag (31. Oktober, 20.45 Uhr) dafür sorgen, dass es so kommt.

Der Drittligist will ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Gegner ist dabei der HSV, der in Runde eins bei Rot-Weiss Essen siegte - dem nächsten Liga-Gegner - Samstag, 4. November, 14 Uhr - von Arminia Bielefeld.

Doch bevor es an die Essener Hafenstraße geht, geht es für die Arminia im Pokal auch um viel Geld. Während die Vereine in der ersten Runde einen Betrag von 215.600 Euro erhielten, wartet in der zweiten Hauptrunde ein Fixbetrag von 431.200 Euro. Für die Achtelfinalisten gibt es jeweils 862.400 Euro. Dieses Geld steht für die klammen Bielefelder am Dienstagabend auf dem Spiel.

Mitch Kniat über…

… die Bedeutung der Partie: "Für uns ist das ein absolut großes Spiel, das haben wir uns auch vor einigen Monaten erarbeitet. Das Spiel war sofort ausverkauft, das zeigt, wie sehr sich die Menschen darauf freuen. Die Vorfreude bei uns ist riesig, vor allem, weil wir das Spiel bisher immer etwas beiseiteschieben mussten. Es ist nicht nur für uns, sondern auch für die Fans und den ganzen Verein ein totaler Höhepunkt. Es ist auch für mich das erste Mal vor einem ausverkauften Stadion. Das wird die Mannschaft definitiv noch einmal pushen und Energie geben, die sie auf den Platz bringen wird. Wir sehen das Spiel keinesfalls als ein Bonusspiel. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und weiterkommen. Das würde uns nicht nur als Team weiterbringen, sondern dem Klub auch finanziell viel bedeuten."

… das Personal: "Wir müssen nicht rotieren. Wir haben immer das kommende Spiel im Kopf und noch nicht das, was am Wochenende ansteht. Wir wollen in jedem Spiel die beste Aufstellung haben und so gehen wir das auch an. Wenn das am Ende bedeutet, dass wir rotieren und Spieler wechseln müssen, dann werden wir das morgen sehen. Aber wir tauschen nicht, nur weil wir eine Englische Woche haben. Beim Training waren alle dabei, das bedeutet, dass wir ein paar harte Entscheidungen treffen müssen."

… den Gegner: "Es gibt nur zwei Mittel, um gegen den HSV zu bestehen: Entweder du läufst sie ganz oben an, oder du stellst dich hinten herein. Eines von diesen Mitteln werden wir wählen. Es ist eine Mannschaft, die eine extreme Qualität hat, vor allem im Mittelfeld und vorne. Sie haben ein paar Lücken in der Defensive, die wir nutzen wollen. Und so gehen wir die Partie auch an."