DFB-Pokal: Zweitrunden-Auslosung am Sonntag - Ex-Schalker als Losfee

Am Sonntag wird die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Ein Ex-Schalker wird die Kugeln ziehen.

Das Teilnehmerfeld für die zweite Runde im DFB-Pokal steht bereits seit Mitte August - mit zwei Ausnahmen. Der FC Bayern und RB Leipzig waren beim Austragungstermin aufgrund des Supercups verhindert und tragen ihre Begegnungen bei Preußen Münster und Wehen Wiesbaden erst in dieser Woche aus.

Schon am kommenden Sonntagabend (1. Oktober) soll dann feststehen, wer sich in der zweiten Runde gegenüberstehen wird. Ab 19.10 Uhr überträgt die ARD-Sportschau die Auslosung live aus dem Fußballmuseum in Dortmund.

Als Losfee fungiert mit Shkodran Mustafi ein Weltmeister von 2014, der auch eine Vergangenheit beim FC Schalke 04 hat - wenn auch keine glückliche. In der Rückrunde der Saison 2020/21 war er Teil der Abstiegsmannschaft von S04. Aktuell ist der 31-Jährige vereinslos. Geleitet wird die Auslosung von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Stephanie Müller-Spirra moderiert.

Als Termin für die Runde der letzten 32 sind der 31. Oktober und 1. November vorgesehen. Wie schon zum Auftakt in den Wettbewerb wird es zwei Lostöpfe geben. Demnach wird das Teilnehmerfeld in Erst- und Zweitligisten sowie Drittligisten und Amateurteams unterteilt. Die unterklassigen Vereine haben Heimrecht. Sobald der Amateurtopf leer ist, wird ausschließlich aus dem Profitopf gezogen. Dann kann sich die erstgezogene Mannschaft über ein Heimspiel freuen.

Die Teams, die ins Achtelfinale einziehen, erhalten eine Prämie in Höhe von 431.000 Euro und damit rund 13.000 Euro mehr als im Vorjahr.

2. Runde im DFB-Pokal: Diese Teams sind dabei

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Mainz 05, 1. FC Heidenheim, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Union Berlin, TSG Hoffenheim, 1. FC Köln

2. Bundesliga: FC Schalke 04, Hertha BSC, FC St. Pauli, Holstein Kiel, 1. FC Nürnberg, Greuther Fürth, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn, Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg

3. Liga: SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching

Regionalliga: FC Homburg 08 (Südwest)

Noch offen: Preußen Münster - FC Bayern (Dienstag, 20.45 Uhr), Wehen Wiesbaden - RB Leipzig (Mittwoch, 20.45 Uhr)