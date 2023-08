VfL Bochum: Drei Debüts - Auf diese Elf setzt Letsch im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld

Der VfL Bochum tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld an. Anpfiff ist um 18 Uhr. So stellt Trainer Thomas Letsch auf.

Die Zeit der Experimente ist vorbei. Für den VfL Bochum steht am Samstagabend (12. August, 18 Uhr) das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch beim Drittligisten Arminia Bielefeld zu Gast. Der ostwestfälische Dauerregen hatte sich pünktlich eine Stunde vor Anpfiff verzogen. Ein letztes Donnergrollen, dann war nur noch die Bielefelder Alm zu hören. Lange bevor die Mannschaften das Aufwärmen begonnen hatten, war schon vorfreudige Stimmung bei beiden Fanlagern. Nichts anderes hatte Letsch im Vorfeld erwartet. "Bielefeld hat ein Heimspiel, die Atmosphäre wird besonders sein." Trotzdem nimmt der VfL als Bundesligist natürlich die Favoritenrolle ein. "Wir müssen unsere Stärken auf den Platz bringen und vor allem gut gegen den Ball arbeiten." Dabei kommen drei Neuzugänge zu ihrem Pflichtspiel-Debüt für Bochum. In der Offensive setzt Letsch auf Lukas Daschner. Der 24-Jährige wird sich voraussichtlich an der Seite von Philipp Hofmann mit Takuma Asano abwechseln. Matus Bero nimmt zunächst auf der Bank Platz. Mit Spannung wurde auch die Entscheidung auf der rechten Außenverteidigerposition erwartet. "Felix Passlack und Cristian Gamboa machen beide ihre Sache gut. Es spricht viel für beide", hatte Letsch noch unter der Woche über das Duell gesagt. "Sie bringen beide positive Energie mit." Das Rennen hat Neuzugang Passlack gemacht. Auf der linken Seite fehlt Danilo Soares. Der Brasilianer sei zwar bei hundert Prozent, nimmt aber zunächst auf der Bank platz. Die Außenbahn beackert Christopher Antwi-Adjei. In der Verteidigung spielt neben dem eingespielten Duo aus Erhan Masovic und Ivan Ordets der erst kürlzich verpflichtete Bernardo. Der Brasilianer erhielt den Vorzug vor Noah Loosli, ebenfalls Neuzugang. So startet der VfL: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Daschner, Stöger, Antwi-Adjei - Hofmann, Asano

