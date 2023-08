Umfrage: VfL Bochum, Schalke, BVB - das erwarten die Fans in diesem Jahr vom DFB-Pokal

Am Wochenende startet der DFB-Pokal. Auch der VfL Bochum, der BVB und Schalke 04 gehen an Start. Das erwarten die Fanlager von der diesjährigen Pokalsaison.

Der DFB-Pokal fasziniert die Fans und vor allem die unterklassigen Teams in jedem Jahr. Am Wochenende steht nun die erste Runde im DFB-Pokal an. Der VfL Bochum muss zu Arminia Bielefeld, Schalke zu Eintracht Braunschweig und der BVB zum TSV Schott Mainz.

In einer Umfrage unseres Partners bundesligabarometer.de wollten wir von den Teilnehmern wissen, wer denn in diesem Jahr den Pokal gewinnt, wie weit der BVB, der VfL und Schalke kommen und was die Zuschauer am DFB-Pokal fasziniert.

Hier die Antworten

Top-Favoriten DFB-Pokal

Top 5 Nennungen in %

Borussia Dortmund 83,3%

FC Bayern München 82,0%

RB Leipzig 78,6%

Bayer 04 Leverkusen 40,2%

Eintracht Frankfurt 31,4%

Was fasziniert dich am DFB-Pokal besonders? (Mehrfachantworten möglich) Nennungen in %

KO-System 76,4%

Im Pokal ist alles möglich 75,8%

Hohe Aufmerksamkeit auch für unterklassige Vereine 62,2%

Aufeinandertreffen von David gegen Goliath 55,1%

Titelchance auf kurzem Weg (6 Spiele) 48,6%

Live-Übertragung im Free-TV 28,1%

Der DFB-Pokal fasziniert mich nicht 2,2%

Wie weit wird dein Verein im DFB-Pokal kommen?

BVB-Fans S04-Fans VfL-Fans

Ausscheiden in der 1. Runde 0,0% 7,7% 3,9%

Ausscheiden in der 2. Runde 0,0% 9,6% 2,2%

Ausscheiden im Achtelfinale 0,0% 43,5% 30,6%

Ausscheiden im Viertelfinale 13,7% 17,4% 45,9%

Ausscheiden im Halbfinale 13,9% 9,4% 8,7%

2. Platz 3,5% 2,6% 6,7%

Pokalsieger 69,0% 9,8% 2,0%

Sollten unterklassige, bzw. klassentiefere Vereine (nicht nur Amateurvereine) generell das Heimrecht im DFB-Pokal bekommen?

Ja 71,7%

Nein 28,3%