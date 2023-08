DFB-Pokal: Das ist neu, der Weg ins Finale bringt über 6,5 Millionen Euro

Alle wollen im DFB-Pokal zum Finale nach Berlin. In diesem Jahr lohnt sich das finanziell noch mehr.

Am Wochenende starten auch die Bundesligisten in die Spielzeit 2023/24. Sie starten mit der 1. Runde im DFB-Pokal.

Veränderungen gibt es im laufenden Pokalwettbewerb unter anderem bei den Prämien, die sich erhöht haben. Unten finden Sie die Auflistung, was es in welcher Runde zu verdienen gibt - Zuschauereinnahmen kommen noch hinzu.

Nicht alle Partien werden am Wochenende durchgeführt. Da Bayern München und RB Leipzig im Supercup am Samstag, 12. August (20.45 Uhr, live bei Sat.1 und Sky) aufeinandertreffen, werden die Partien der Bayern (Dienstag, 26. September, 20.45 Uhr gegen Preußen Münster) und von RB Leipzig (Mittwoch, 27. September, 20:45 Uhr gegen den SV Wehen) verlegt. Beide Partien werden im Free-TV übertragen. Zudem werden im Free-TV die Begegnungen Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 (Freitag, 20.45 Uhr, ZDF) und VfL Osnabrück - 1. FC Köln (Montag, 20.45 Uhr, ARD) zu sehen sein. Nach den Spielen des FC Bayern und von RB Leipzig wird erst die 2. Runde ausgelost. Genauer gesagt am 1. Oktober - dann live in der ARD aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Rahmentermine für die zweite Pokalrunde sind der 31. Oktober und 1. November 2023.

Generell werden im DFB-Pokal in dieser Saison 15 Spiele im Free-TV übertragen. Darunter befinden sich sowohl die beiden Halbfinals (2. und 3. April 2024) als auch das Finale am 25. Mai 2024. Alle Partien werden nur bei "Sky" übertragen. Der VAR kommt in den ersten beiden Runden nicht zum Einsatz.

Die Prämien für die Teilnehmer sind deutlich gestiegen, das liegt am neuen Vermarktungszyklus. Der DFB teilte mit: "Der Anteil an die Vereine steigert sich in dieser Saison auf einen neuen Höchstwert von insgesamt rund 69 Millionen Euro von der ersten Runde bis zum Halbfinale. Da die Gesamtsumme von der ersten Runde bis zum Halbfinale jeweils gleich hoch ist, partizipieren alle teilnehmenden Klubs an der Erhöhung. In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison."

Die Prämienregelung im Überblick:

1. Hauptrunde 215.600 Euro

2. Hauptrunde 431.200 Euro

Achtelfinale 862.400 Euro

Viertelfinale 1.724.800 Euro

Halbfinale 3.449.600 Euro

Der Weg ins Finale bringt ohne Zuschauereinnahmen in der Summe: 6.683.800 Euro