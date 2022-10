DFB-Pokal: Die Achtelfinal-Auslosung im Liveticker

Ab 19:15 wird das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Mit Borussia Dortmund und dem VfL Bochum sind noch zwei Revier-Klubs im Wettbewerb.

Elf Bundesliga-Teams und fünf Zweitligisten befinden sich noch im Lostopf. Damit ist auch klar, dass jeweils die erstgezogene Mannschaft automatisch Heimrecht hat. Diese Mannschaften sind noch dabei:

VfL Bochum, Borussia Dortmund, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim, SC Freiburg, FC Bayern München, VfB Stuttgart, Union Berlin, 1. FC Nürnberg, Darmstadt 98, SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, SV Sandhausen.

Losfee ist Maria Asnaimer. Die Angreiferin der TuS Germania Lohauserholz-Daberg erzielte im vergangenen Jahr in 33 Partien 93 Tore in der siebten Liga und erhielt dafür die "Torjägerkanone für alle".

Das Achtelfinale wird aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar erst am 31. Januar und am 1., 7. und 8. Februar ausgetragen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des DFB-Pokals, dass die Runde auf vier Termine aufgeteilt wird.

Herzlich willkommen zur Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal. Ab 19:15 Uhr werden die Kugeln gezogen. Auch für zwei Revier-Klubs wird der nächste Gegner ermittelt.