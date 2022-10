DFB-Pokal im TV: So sehen die Spiele von Schalke, Bochum, BVB

Mit Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und Schalke 04 sind drei Revierklubs in der 2. DFB-Pokalrunde vertreten. Wo die Partien übertragen werden.

Der VfL Bochum und FC Schalke 04 am Dienstagabend, Borussia Dortmund tags darauf: Drei Vereine aus dem Ruhrgebiet stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals (jeweils 20.45 Uhr).

Bochum trifft auf Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg, Schalke steht das bundesligainterne Duell bei der TSG Hoffenheim bevor, der BVB gastiert beim Zweitligisten Hannover 96.

Zwei der 16 Zweitrunden-Begegnungen werden im Free-TV gezeigt. Die Fans der Revierklubs gehen allerdings leer aus. Wer die Spiele von Bochum, Schalke oder Dortmund in Bewegtbild verfolgen möchte, benötigt Zugang zum Pay-TV-Sender Sky oder zum zugehörigen Streamingdienst Sky Go.

Dort werden die Partien per Einzelspiel gezeigt, zudem gibt es wie üblich die Konferenz-Option, mit der Interessierte das Spielgeschehen bei Bochum und Schalke parallel im Auge behalten könnten. Denn beide Teams sind zeitgleich im Einsatz.

Im frei empfangbaren Fernsehen läuft an diesem Dienstag das Duell zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach. Die ARD überträgt (Anpfiff um 20.45 Uhr). Am Mittwochabend ist zur gleichen Zeit das ZDF auf Sendung und zeigt das Bundesliga-Duell des FC Augsburg gegen Rekordmeister FC Bayern München. Für die übrigen Spiele hält Sky die Rechte. Zusammenfassungen der Partien gibt es nach Ende der Live-Übertragungen am Dienstag und Mittwoch im Ersten und Zweiten.

[i]Zudem besteht die Möglichkeit, die Pokalduelle von BVB, Schalke und Bochum im RevierSport-Liveticker zu verfolgen[i] (jeweils ab 30 Minuten vor Anpfiff auf der Startseite)