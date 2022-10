VfL Bochum: Losilla vor Elversberg - "Aber sie bleiben ein Drittligist"

Nach dem Ligafrust will sich der VfL Bochum Selbstvertrauen im DFB-Pokal holen. Doch Vorsicht vor der SV Elversberg.

Die Wunden vom 1:4 des VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart sind noch frisch, da muss der VfL schon wieder ran. Am Dienstag (20:45 Uhr) wartet in der 2. Runde im DFB-Pokal der Spitzenreiter der 3. Liga auf die Bochumer, die bei der SV Elversberg ran müssen.

Die Rollen sind klar verteilt, doch die Bochumer, derzeit Letzter in der Bundesliga, müssen höllisch aufpassen, denn sie wären nicht das erste NRW-Team, das in der laufenden Saison sein blaues Wunder erlebt gegen Elversberg.

Es ist gut, dass wir nicht viel Zeit haben, über die VfB-Niederlage nachzudenken. Elversberg hat gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben. Aber sie bleiben ein Drittligist, wir sind der Favorit. Wenn wir das Gesicht von Frankfurt zeigen (3:0-Sieg, Anmerkung der Redaktion), dürften sie keine Chance haben. Anthony Losilla

Rot-Weiss Essen verlor am ersten Spieltag der 3. Liga zuhause gegen die SVE mit 1:5, im DFB-Pokal musste das Starensemble von Bayer Leverkusen dran glauben - 3:4 hieß es hier am Ende aus Bayer-Sicht. Und auch der MSV Duisburg und Viktoria Köln verloren ihre Ligaspiele gegen den Aufsteiger aus der Regionalliga, der nun die 3. Liga mit herzerfrischendem Fußball anführt.

Nur der SC Verl konnte aus NRW-Sicht zeigen, wie man die Elversberger schlägt, am zehnten Spieltag gewannen die Verler mit 2:1 in Elversberg. Dementsprechend sind auch die Bochumer Spieler gewarnt.

Zum Beispiel Kapitän Anthony Losilla, der allerdings auch betont, dass eine gute Leistung zum Sieg reichen muss. "Es ist gut, dass wir nicht viel Zeit haben, über die VfB-Niederlage nachzudenken. Elversberg hat gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben. Aber sie bleiben ein Drittligist, wir sind der Favorit. Wenn wir das Gesicht von Frankfurt zeigen (3:0-Sieg, Anmerkung der Redaktion), dürften sie keine Chance haben. Davon müssen wir überzeugt sein, denn Elversberg wird versuchen uns rauszuwerfen."

Um die Hürde am Ende auch zu nehmen, müssen die Bochumer unter anderem die leichten Patzer in der Defensive abstellen. Losilla erklärt: "Es ist kein Zufall, dass wir da stehen, wo wir momentan sind. Wir müssen diese leichten Fehler vermeiden, die kosten uns viele Punkte. Auch im Pokal gegen einen Drittligist darf so etwas nicht passieren. Hier müssen wir uns deutlich verbessern."

Denn der Pokal bietet auch die Chance, schnell eine ordentliche Summe Geld zu verdienen. Das man zum Beispiel in neue Spieler im Winter stecken könnte. Doch Losilla sieht nicht nur die finanzielle Seite: "Klar, für den Verein ist der Wettbewerb wichtig. Aber wir wollen eine gute Performance im Pokal zeigen, denn wir brauchen Selbstvertrauen, jeder Sieg ist daher wichtig."