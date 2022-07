DFB-Pokal: Schalker Profis in Oldenburg ohne warmes Wasser

Kalte Pokaldusche für Schalke 04: Die Profis werden nach dem Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten Bremer SV am 31. Juli in Oldenburg ohne warmes Wasser auskommen müssen.

Denn im Rahmen eines Energiesparplans der Stadt Oldenburg wird in allen städtischen Sportstätten, zu denen auch das Marschweg-Stadion gehört, während der niedersächsischen Schulferien die zentrale Warmwasser-Anlage abgestellt.

Wie ein Sprecher der Stadt der Nordwest-Zeitung sagte, sei in den Verträgen mit dem Deutschen Fußball-Bund nicht ausdrücklich festgehalten, dass warmes Wasser zur Verfügung stehen müsse. „Probeduschen“ können bereits die Spieler vom VfB Oldenburg und vom SV Meppen, die am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim Drittligastart an gleicher Stelle aufeinandertreffen.