DFB-Pokal: Ost-Derby im Pokal-Halbfinale - Leipzig empfängt Union

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ein Ost-Derby im Halbfinale des DFB-Pokals beschert.

Die 23-Jährige zog am Sonntag im Rahmen der ARD-„Sportschau“ aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund unter den Augen von Ziehungsleiter und Bundestrainer Hansi Flick den 1. FC Union Berlin als Gegner für die Sachsen. In der zweiten Begegnung treffen Zweitligist Hamburger SV und der SC Freiburg aufeinander.

Das Halbfinale der Männer wird am 19. und 20. April ausgetragen, das Finale steigt am 21. Mai in Berlin.