Schalke in München: Terodde und weitere Leistungsträger auf der Bank

Ab 18.30 Uhr trifft der FC Schalke 04 beim TSV 1860 München an. Es geht um das Achtelfinal-Ticket im DFB-Pokal. Wir haben die letzten Infos vor dem Anstoß.

Der FC Schalke 04 ist am Dienstagabend beim Drittligisten TSV 1860 München gefordert. Die Sechziger sind heiß und wollen vor einer mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder Straße für eine Überraschung sorgen.

"Der DFB-Pokal ist ein Wettbewerb, in dem wir bundesweit auf uns aufmerksam machen können. Es ist anders als in der 3. Liga. Deshalb werden wir alles tun, damit wir da sind, wenn wir die Chance bekommen. Dafür müssen wir leidenschaftlich Fußball spielen und gut verteidigen", sagte 1860-Trainer Michael Köllner vor dem Spiel.

Die Aufstellungen 1860 München: Hiller – Deichmann, Bär, Salger, Steinhart – Wein – Lex, Lang, Dressel, Biankadi – Mölders. Ersatz: Kretzschmar – Moll, Tallig, Greilinger, Goden, Wicht, Linsbichler, Belkahia, Willisch Nicht dabei: Knöferl (Knöchelprellung), Staude (muskuläre Probleme), Neudecker (häusliche Quarantäne). FC Schalke 04: Fährmann – Thiaw, Itakura, Kaminski – Ranftl, Palsson – Zalazar, Mikhailov, Churlinov – Pieringer, Bülter. Ersatz: Fraisl – Ouwejan, Latza, Terodde, Flick, Rzatkowski, Becker, Idrizi, Matriciani Nicht dabei: Drexler (Fleischwunde), Sané (Knieprobleme), Langer (Kreuzbandriss). Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz); Assistenten: Tom Bauer (Mainz), Marcel Gasteier (Weisel); Vierter Offizieller: Arno Blos (Deizisau).

Köllner hofft vor allem auf den 12. Mann am Dienstagabend: "Die Zuschauer werden mit einer anderen Erwartungshaltung ins Stadion kommen als gegen Zwickau oder Meppen, wo eine gewisse Unruhe herrscht, wenn du zur Pause nicht führst. Gegen Schalke werden sie uns bedingungslos anfeuern. Wir wollen Pokal-Geschichte schreiben. Über unser Heimpublikum und das Stadion können wir es schaffen."

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis setzt in München auf Rotation. Mit Torwart Martin Fraisl, Verteidiger Thomas Ouwejan und Torjäger Simon Terodde nehmen wohl die besten drei Schalker der letzten Wochen zunächst auf der Bank Platz. Grammozis weiß jedoch, was seine Mannschaft erwartet: "1860 ist ein großer Tanker. Ein Traditionsverein, der es verdient, in der Bundesliga oder in der 2. Bundesliga zu spielen. Ich erwarte einen echten Pokalfight."