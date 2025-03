Champions League: FC Bayern erreicht Champions-League-Viertelfinale

Bayer Leverkusen hat die Überraschung verpasst und auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München verloren. Damit rückt das „Finale dahoam“ ein Stück näher.

Der FC Bayern hat sich mit einem Sieg im deutschen Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen souverän den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Nach dem 3:0-Hinspielerfolg gewannen die Münchener auch das Achtelfinal-Rückspiel mit 2:0 (0:0).

Harry Kane (52. Minute) und Alphonso Davies (71.) trafen für den Rekordmeister vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften Leverkusener Arena. Damit rückte der Traum vom Finale im eigenen Stadion am 31. Mai in München für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ein Stück näher.

Die Werkself von Trainer Xabi Alonso, die ohne den am Innenband verletzten Starspieler Florian Wirtz auskommen und in der 38. Minute auch noch die Auswechslung von dem an der Schulter verletzten Mario Hermoso verkraften musste, wurde nur selten gefährlich. Die Gäste agierten gegen den Double-Sieger indes souverän, verteidigten kompakt und sorgten mit den beiden Treffern für eine ungefährdete Qualifikation für die nächste Runde.

Die Statistik zum Spiel:

Bayer Leverkusen: Hradecky - Arthur (65. Boniface), Tah, Hermoso (38. Andrich), Hincapié - Xhaka, Palacios, García (65. Adli), Grimaldo (84. Buendía) - Frimpong, Schick

Bayern München: Urbig - Laimer (46. Stanisic), Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka (84. Palhinha) - Olise (69. H. Ito), Musiala, Coman (58. Gnabry) - Kane (84. Müller)

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Zuschauer: 30210 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Kane (52.), 0:2 Davies (71.)

Gelbe Karten: Hermoso (1), Xhaka (3), Schick (1), Buendía (1) / Laimer (2), Coman (2), Kane (1)