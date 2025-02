Champions League: BVB erwartet Ex-Spieler und Topstars im Achtelfinale

Der BVB steht im Achtelfinale der Champions League. Freitag wird dem Klub OSC Lille oder Aston Villa zugelost. Es wird ein Wiedersehen geben.

Borussia Dortmund hat im Play-off-Rückspiel gegen Sporting Lissabon 0:0 gespielt. Trotz der enttäuschenden Vorstellung steht der BVB im Achtelfinale der Champions League. Am Freitag erfährt der Klub bei der Auslosung in Nyon ab 12 Uhr, gegen wen es in der nächsten Runde geht. Entweder trifft der Bundesligist auf OSC Lille aus Frankreich oder auf den englischen Klub Aston Villa. Wir stellen die beiden potenziellen Gegner vor.

Am letzten Spieltag qualifizierte sich Klub aus dem Norden Frankreichs für das Achtelfinale. Zum Abschluss der Gruppenphase drehte Lille mächtig auf, schoss Feyenoord Rotterdam mit 6:1 aus dem Stadion.

In der Ligue 1 liegt die Mannschaft von Trainer Bruno Genesio auf dem fünften Platz. Rang drei, der ein erneutes Startrecht für die Königsklasse einbringt, liegt nur zwei Punkte entfernt.

Der Star: Im Nationalteam wirbelt Jonathan David mit einem Bayern-Profi Jonathan David ist der Torgarant bei Lille. Zwölf Tore in der Liga, sechs Treffer in der Champions League – die Bilanz spricht für sich. Der 25-Jährige soll zuletzt auf dem Einkaufszettel des FC Bayern gestanden haben.





Einen Münchener Profi kennt David übrigens sehr gut. Mit Alphonso Davies spielt er für die kanadische Nationalmannschaft.

Der alte Bekannte: Thomas Meunier enttäuschte beim BVB Im Sommer 2020 verpflichteten die Dortmunder Thomas Meunier. Der Belgier kam damals ablösefrei von Paris Saint-Germain. Dem BVB schien ein Coup gelungen zu sein, sie zahlten dem Rechtsverteidiger deshalb ein üppiges Handgeld und Jahresgehalt.

Doch Meunier enttäuschte in vielen Einsätzen. Er wechselte Anfang 2024 zunächst zu Trabzonspor in die Türkei. Mittlerweile spielt Meunier in Lille – und ist gesetzt.

Und das noch: Nabil Bentaleb und sein wundersames Comeback

Nabil Bentaleb feierte am Wochenende ein filmreifes Comeback. Vor acht Monaten hatte der ehemalige Profi des FC Schalke 04 einen Herzstillstand erlitten. Nun durfte er erstmals wieder ran.

Der Algerier war wenige Minuten auf dem Platz, als er einen Treffer erzielte, Lille gewann mit 2:0 bei Stade Rennes. In der Champions League kann Bentaleb kein persönliches Derby bestreiten. Der Mittelfeldspieler fehlt auf der Kaderliste für diesen Wettbewerb.

Aston Villa: Einen Namen als Bayern-Schreck gemacht

Wenn beim FC Bayern der Klubname Aston Villa fällt, schaudern die Fans. 1982 trafen die Münchener im Europapokal der Landesmeister auf den Klub aus Birmingham – und verloren das Finale mit 0:1. Im Herbst 2024 kam es zu einer Neuauflage des Duells. Erneut gewannen die Engländer mit 1:0.

Doch Villa ist mehr als nur ein Bayern-Schreck. Unai Emery hat ein Team entwickelt, das in der Champions League Platz acht nach der Vorrunde belegte. In der Premier League gab es kurz vor dem Jahreswechsel einen 2:1-Sieg gegen Manchester City.

Der Star: Ollie Watkins ließ im Sommer ganz England träumen

Seinen wohl größten Auftritt in einem Fußballstadion hatte Ollie Watkins in Dortmund. Bei der EM 2024 traf er für England zum 2:1 gegen die Niederlande. Sein Siegtor in der Nachspielzeit brachte die Three Lions ins Finale. Auf der Insel träumten die Fußballfans vom ersten Titel seit 1966. Doch im Finale war Spanien zu stark.

Watkins zeigt nicht nur im weißen Nationaltrikot gute Leistungen. Auch wenn er den weinroten Dress seines Klubs trägt, sind die Torhüter auf der Hut. Watkins steht in der Saison 2024/2025 bei bereits zwölf Pflichtspieltreffern.

Der alte Bekannte: Ian Maatsen überzeugte und patzte folgenschwer

Der NIederländer Ian Maatsen war für eine Halbserie beim BVB aktiv. Die Leihgabe des FC Chelsea zeigte gute Leistungen, war als Linksverteidiger gesetzt. In seinem letzten Pflichtspiel für den BVB patzte er dann folgenschwer. Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid spielte er einen üblen Fehlpass: Vinicius junior traf zum entscheidenden 2:0.

Trotzdem hätten die Dortmunder einen Spieler seiner Güte gut gebrauchen können. Die fixe Ablösesumme konnte der Klub aber nicht stemmen. Dafür zahlte Aston Villa mehr als 40 Millionen Euro an Chelsea. Und bei seinem neuen Klub ist Maatsen gesetzt.

Und das noch: Donyell Malen ist in der Champions League außen vor

Im Winter trennten sich die Wege von Donyell Malen und dem BVB. In den dreieinhalb Jahren zuvor spielten der Niederländer selten konstant. Nun spielt er für Aston Villa. Sein Ex-Klub bekam 25 Millionen Euro.

In der Champions League wird es zu keinem Wiedersehen auf dem Platz kommen. Aston Villa durfte für die K.o-Runde nur drei Spieler nachnominieren. Donyell Malen gehörte nicht zu den Auserwählten.