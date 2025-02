Borussia Dortmund hat mit dem 3:0 bei Sporting Lissabon ein Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt steht das wichtige Derby beim VfL Bochum an. Der Beginn einer Aufholjagd?

Pascal Groß war ein Sinnbild des gelungenen Abends für Borussia Dortmund. Zum 3:0-Sieg über Sporting Lissabon in den Champions-League-Playoffs steuerte er seinen Treffer zum 2:0 bei. In den vergangenen Wochen oft abgetaucht, war er nun voll da.

"Wir würden gerne öfters gut spielen. In der ersten Halbzeit hat man uns angemerkt, dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Wir haben uns in das Spiel hineingekämpft und eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Der Trainer hat uns in der Pause in ein paar Szenen gezeigt, dass wir zu langsam nach vorne spielen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und dass wir die Situationen besser ausspielen müssen. Da waren wir schlampig und nicht zielstrebig genug in der ersten Halbzeit. Nur Siege geben Selbstvertrauen. Heute gehe ich mit einem guten Gefühl vom Platz", sagte er im Nachgang bei Amazon Prime.

Neben Groß (68.), trafen Serhou Guirassy (60.) und Karim Adeyemi (82.). Eine glänzende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch, 19. Februar, 18:45 Uhr im Westfalenstadion.

"Es ist erst Halbzeit in diesem Duell. Aber ich muss sagen, dass die Mannschaft im zweiten Durchgang ein fantastisches Spiel gemacht und zurecht gewonnen hat. Man kann nicht erwarten, dass wir Sporting von Beginn an an die Wand spielen, aber wir haben in der ersten Halbzeit viel zu langsam Fußball gespielt. Wenn du das Balltempo erhöhst, bekommst du Räume. Die Mannschaft hat die Tore schön herausgespielt und durchgehalten bis zum Schluss", lobte BVB-Trainer Niko Kovač.

Und weiter: "Wir haben Körperlichkeit, Mentalität und Aggressivität gezeigt. Wir wollten unbedingt zu Null spielen. Und als Sportler brauchst du Siege. Ich wünsche mir, dass uns das für die Zukunft einen Impact gibt. Wir wollen aber auch nicht alles in den Himmel heben. Wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel in Bochum."

Genau da muss Borussia Dortmund diese Leistung nun bestätigen (Samstag, 15. Februar, 15:30 Uhr). Der VfL Bochum steht als Tabellenletzter ohnehin mit dem Rücken zur Wand. Aber wenn Borussia Dortmund wirklich noch in die Champions League möchte, dann darf der VfL Bochum keine Hürde sein. Vielmehr muss dieser deutliche Sieg bei Sporting Lissabon der Auftakt zur Aufholjagd sein. Am Samstagabend wissen wir mehr.