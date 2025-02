Mit Sporting Lissabon hat Borussia Dortmund ein kniffliges Los in den Champions-League-Playoffs erwischt. Die muss auf einen Stürmer besonders aufpassen.

Nein, in Topform ist Borussia Dortmund derzeit wahrlich nicht. Und doch muss der BVB nach dem verkorksten Trainerdebüt von Niko Kovac gleich am Dienstag, 11. Februar, 21 Uhr, in den Champions-League-Playoffs bei Sporting Lissabon ran.

Die historische Bilanz ist noch sehr schlank, wird nun aber um zwei Spiele erweitert. Bisher sind beide Teams viermal aufeinander getroffen. Die ersten drei Duelle entschied Borussia Dortmund allesamt für sich. Das bisher letzte Spiel im November 2021 ging allerdings mit 3:1 an Sporting Lissabon.

Ein gewichtiges Argument dafür, dass die Portugiesen auch diesmal etwas gegen den BVB mitnehmen könnten, spielt im Sturm. Mit Viktor Gyökeres hat Sporting einen der gefragtesten Stürmer der Welt in seinen Reihen.

Gyökeres steht in dieser Saison bei 34 Toren und sieben Vorlagen - in 34 Pflichtspielen. In der Champions League hat er in sieben Spielen sechsmal getroffen - allein dreimal beim 4:1-Sieg gegen Manchester City.

Der Schwede erinnert ein wenig an Serhou Guirassy im vergangenen Jahr. Der Mittelstürmer hatte in Diensten des VfB Stuttgart ähnlich phänomenale Quoten geliefert und sich im Sommer 2024 dem BVB angeschlossen. Auch in Dortmund läuft er gut an, steht nach acht Champions-League-Spielen sogar schon bei neun Toren und einer Vorlage.

Ansonsten muss der BVB in Sachen Personal wiederum Abstriche machen. Der zuletzt gesetzte Ramy Bensebaini fällt mit einer Muskelverhärtung aus. Felix Nmecha als Langzeitverletzter ebenso.

Die Neuzugänge Daniel Svensson und Carney Chukwuemeka, der gegen Stuttgart kurzfristig ausgefallen war, wurden für die Champions League gemeldet, genauso wie Salih Özcan.

Der BVB-Kader in der Übersicht:

