Zwei frühere Schalke-Profis feiern Tor-Premiere in der Champions League

Früher verteidigten Malick Thiaw und Thilo Kehrer für Schalke 04. Am Dienstag jubelten sie über ihr erstes Tor in der Champions League.

Den Durchbruch im Profifußball schafften Thilo Kehrer und Malick Thiaw einst bei Schalke 04. Längst spielen die beiden Verteidiger für Topklubs, laufen regelmäßig in der Champions League auf. Dort gelang ihnen am Dienstagabend eine Premiere.

Denn Kehrer und Thiaw erzielten jeweils ihr erstes Tor in der Königsklasse. Kehrer traf für die AS Monaco gegen den FC Bologna und führte sein Team damit zum 1:0-Sieg. Thiaw ebnete der AC Mailand derweil den Weg zu einem 3:1-Erfolg über Real Madrid.

Der 23-Jährige köpfte in der zwölften Minute einen Eckball des früheren Dortmunders Christian Pulisic zur Führung ins Tor. Für Thiaw war es das erste Tor überhaupt im 60. Pflichtspiel für Milan. "What a night!!!", schrieb er später am Abend auf Instagram.

Für den gebürtigen Düsseldorfer läuft es derzeit rund in Norditalien: Seinen Stammplatz aus der letzten Saison hatte Thiaw in dieser Spielzeit verloren. Doch zuletzt kämpfte er sich wieder in die erste Elf, spielte gegen Madrid zum vierten Mal in Serie über 90 Minuten und zeigte einen souveränen Auftritt gegen das Starensemble um Vinicius Junior.

Dass es für Thiaw wieder aufwärts geht, wird auch Schalke freuen. Die Gelsenkirchener, die den Abwehrmann 2022 für knapp zehn Millionen Euro an Mailand abgegeben hatten, würden bei einem Weiterverkauf von Thiaw nämlich profitieren. Sie sollen eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent halten.

Derweil durfte Kehrer sich am Dienstagabend sogar über die Auszeichnung zum Man-of-the-Match freuen. "Bei dieser Aktion war ich ziemlich gut positioniert und hatte Erfolg, also bin ich sehr zufrieden", sagte er nach seinem späten Siegtreffer in der 86. Minute.

Kehrer, der als Kapitän auf dem Rasen stand, hatte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt. Mit Breel Embolo hatte ein weiterer Ex-Schalker vorbereitet. Für den 59-fachen S04-Profi Kehrer war es bereits das dritte Saisontor im zwölften Spiel.