Champions League: BVB mit „breiter Brust“ - Füllkrug „einen Schritt weiter“

Niclas Füllkrug (30) steht im gehobenen Fußballer-Alter endlich vor seinem Debüt in der Champions League - und das möglicherweise von Anfang an.

Der Nationalstürmer vom Borussia Dortmund sei „einen Schritt weiter“, berichtete Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag vor dem Abflug zum ersten Gruppenspiel bei Paris St. Germain.

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Pariser Prinzenpark erwartet Kehl einen Auftritt mit „breiter Brust“. Das 4:2 beim SC Freiburg in der Bundesliga am Samstag „hat uns Kraft gegeben für das, was uns jetzt erwartet“, sagte Kehl. Füllkrug war in Freiburg für rund eine halbe Stunde eingewechselt worden. „Wir haben mehrere Optionen auf der Neun. Der Trainer wird die richtige Entscheidung treffen“, betonte Kehl.

Der BVB wolle in Paris „etwas mitnehmen“, trotz eines Gegners, der nicht nur wegen der hohen Marktwerte hervorragend besetzt sei. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Randal Kolo Muani seien „die drei vielleicht schnellsten Stürmer in Europa“.