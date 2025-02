Das ist bitter! Tusem Essen hatte bis zum Wochenende neun von neun Heimspielen in der laufenden Saison gewonnen. Und im ersten Spiel des Jahres 2025 setzte es die erste Heim-Pleite.

Zum Auftakt in der Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga hat der TUSEM Essen sein Heimspiel gegen den Bergischen HC denkbar knapp verloren.

Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Haase unterlag dem alten und neuen Spitzenreiter mit 23:24 (16:11). Bester Werfer bei den Essenern war Nils Homscheid mit sieben Toren, für den BHC war der Ex-Essener Eloy Morante Maldonado mit acht Treffern der erfolgreichste Torschütze. Die Arena „Am Hallo“ war erstmals seit dem DHB-Pokalspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen im Dezember 2023 mit 2578 Zuschauer wieder ausverkauft.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war BHC-Trainer Markus Pütz erleichtert ob des Ausgangs der Partie: "Hier in Essen werden sicherlich noch viele Mannschaften Punkte lassen, wir wissen, wie schwer es hier ist, zu gewinnen. In der ersten Halbzeit waren mit mit allem beschäftigt außer mit uns. Für die zweite Halbzeit kann ich meinen Spielern nur ein großes Kompliment machen, da haben wir Charakter bewiesen."

Naturgemäß anders war die Gefühlslage bei TUSEM-Coach Daniel Haase, der die eigenen Fehler klar in den Mittelpunkt stellte: "Glückwunsch an den BHC. Die erste Halbzeit war ziemlich gut. In der Pause habe ich zu meinen Spielern gesagt, dass wir aufpassen müssen. Wir haben in der ersten Halbzeit trotz Führung im Offensivspiel einige leichte Fehler gemacht, die vermeidbar waren. Das sind am Ende die Tore, die uns fehlen. Die eine Serie ist jetzt vorbei, gegen Ferndorf müssen wir am Samstag dann auch die andere beenden."

Bisher hat der TUSEM kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewinnen können, am kommenden Samstag (15. Februar) soll dieser Zustand dann beim TuS Ferndorf ein Ende finden.

TUSEM Essen – Bergischer HC 23:24 (16:11)

TUSEM Essen: Wipf, Plaue – Wilhelm, Göttler (4), Hermeling, Wolfram (5), Homscheid (7/2), Reimer (2/1), Eißing (1), Szczesny, Clarius (1), Szuharev, Kostuj, Mast (1), Werschkull, Schoss (2)

Bergischer HC: Rudeck, Diedrich – Beyer (3/1), Scholtes (1), M’Bengue (1), Granlund, Babarskas (1), Vidarsson, Fraatz, Babak (1), Massoud (1), Gislason, Morante (8/1), Fuchs, Seesing (4), Wasielewski (2)

Zeitstrafen: 12 - 10

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Djibril M’Bengue (BHC / 24. Minute)

Schiedsrichterinnen: Katharina Heinz / Sonja Lenhardt

Zuschauer: 2578 (ausverkauft)