Am vergangenen Wochenende feierte Michael Wurst sein Trainerdebüt mit dem SC Obersprockhövel. Im Gespräch mit RevierSport blickt er auf seine neue Aufgabe.

Seit kurzem hat der SC Obersprockhövel einen neuen Trainer. Michael Wurst übernimmt nun schon direkt - eigentlich war sein Amtsantritt erst für den Sommer geplant.

Am vergangenen Wochenende (23. März) feierte er sein Debüt an der Seitenline. Bei der Partie gegen den RSV Meinerzhagen siegte sein Team mit 2:1. Wir haben mit Wurst über seine neue Aufgabe sowie seine Ziele für die restliche Saison gesprochen.

Michael Wurst, am Wochenende haben Sie Ihr erfolgreiches Trainerdebüt beim SC Obersprockhövel gegeben. Wie war dieses Debüt?

Michael Wurst: Erstmal habe ich mich super gefreut, dass die Mannschaft das Spiel gegen Meinerzhagen 2:1 gewonnen hat. Von der ganzen Körperlichkeit sowie von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war es ein Spiegelbild der letzten Trainingswoche, wo die Jungs super mitgezogen haben. Das konnten sie Sonntag auf den Platz bringen. Dementsprechend war es ein guter Start.

Eigentlich sollten Sie erst im Sommer übernehmen. Wieso haben Sie sich dafür entschieden, die Aufgabe schon jetzt anzugehen?

Robert Wasilewski, der vor mir den Verein betreut hat, hat sich aus privaten Gründen dazu entschlossen, die Saison nicht zu Ende zu machen. Daraufhin kam der Verein auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich den Rest der Saison schon als Trainer die Mannschaft betreuen möchte. Für mich war das gar keine Frage, weil ich super gerne im Fußball unterwegs bin. Für mich ist es auch eine Möglichkeit, die Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt besser kennenzulernen, um den Start in die neue Saison deutlich zu erleichtern. Ich habe mich gefreut, dass der Verein sich bei mir gemeldet hat und ich direkt anfangen kann.

Was sind Ihre Ziele mit der Mannschaft für die restliche Saison?

Ich würde die Ziele gar nicht so sehr an der Tabellenposition festmachen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns als Team kennenzulernen, wodurch ich dann die Möglichkeit habe, die Schwerpunkte, die ich als Trainer erwarte, den Jungs näherzubringen. Wir gucken auf die nächsten Spiele und wollen davon so viele wie möglich gewinnen. Ich gucke da aber nicht auf die Tabelle und sage, Ziel ist Platz drei, sondern eher ein gegenseitiges Kennenlernen und vor allem auch die Grundattribute des Fußballs Woche für Woche auf den Platz zu bringen und dann kommt der Rest.

Neben ihrer Aufgabe als Trainer beim SC Obersprockhövel, sind Sie auch noch als Stadionsprecher beim VfL Bochum tätig. Wir kriegen Sie beides unter einen Hut? Ist es schwer, beides zu koordinieren?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin beim VfL Bochum seit 18 Jahren Stadionsprecher und war gleichzeitig - bis auf zwei kleine Pausen - die ganze Zeit im Amateurfußball unterwegs. Entweder als Trainer oder als Spieler. Die Vereine, die sich für mich interessieren, wissen das auch. Es kann schon mal sein, dass das ein oder zweimal in der Saison kollidiert, wie jetzt ein Termin am 27. April, an dem beide Teams ein Spiel haben und der VfL zu Hause ran muss. Da werden wir gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, das Spiel vielleicht zu verlegen. Ansonsten habe ich einen Trainerstab bei mir, wo es dann halt mal so sein kann - auch wenn's selten vorkommt -, dass ich bei einem Meisterschaftsspiel nicht dabei bin.

Lassen Sie uns abschließen noch einmal kurz wissen: Wie schauen Sie auf die aktuelle Situation von Bochum - klappt es mit dem Klassenerhalt?

Ich glaube, dass wir mit Dieter Hecking einen überragenden Trainer haben, durch den die Mannschaft deutlich mehr Stabilität bekommen hat. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass der VfL jeden Gegner schlagen kann. Natürlich ist es schwierig, man muss schon immer 100/105 Prozent auf den Rasen bringen. Dazu ist die Mannschaft bereit. Ich denke, dass wir auch in diesem Jahr wieder den Klassenerhalt schaffen werden, auch wenn es vielleicht wieder der Umweg über die Relegation wird. Den VfL Bochum sollte man nie abschreiben.