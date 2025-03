Beim FC Brünninghausen läuft nun schon seit Wochen ein Spieler-Streik. Jetzt kehrten wieder einige Spieler zurück auf den Rasen und holten den ersten Sieg nach vier Niederlagen in Folge in der Westfalenliga 2.

Seit nun knapp einem Monat streiken die Spieler der ersten Mannschaft des FC Brünninghausen. In der Westfalenliga 2 hatten die Dortmunder durchaus die Möglichkeit aufzusteigen, doch der Streik brachte vier Niederlagen in Folge, womit die Chance auf den Aufstieg so gut wie auf null gefallen ist.

Der Abstand auf den Tabellenführer ist innerhalb von vier Wochen von drei auf neun Punkte gestiegen. Der FCB fiel von Platz drei auf sechs zurück. Der Streik hat seine Spuren hinterlassen. Vor dem vergangenen Ligaspiel gegen den DSC Wanne-Eickel kehrten jedoch einige Spieler zurück. Der Effekt: Ein 4:2-Heimsieg.

Horst Tieling, zweiter Vorsitzender des Vereins, sah ein gutes Spiel gegen Wanne-Eickel. "Die Jungs haben überragend gespielt und haben sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das Spiel war sehr positiv und die Jungs haben sich für den Verein zerrissen und das ist das Wichtigste. Das hat sich dann auch im Ergebnis widergespiegelt."

Mit dem Sieg über den DSC steht der FCB nun bei 36 Punkten auf Platz sechs, punktgleich mit dem Fünften aus Disteln und dem FC Iserlohn auf Rang vier. Durch die Rückkehr von einigen Streikenden scheint wieder etwas mehr Positivität in den Verein gekommen zu sein.

Elf Spieler sind aus dem Streik zurückgekehrt

In den letzten Wochen musste der FCB immer wieder auf A-Junioren und Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen, um den Kader am Spieltag voll zu bekommen. Mittlerweile sieht die Situation rund um den Spieler-Streik etwas besser aus.

"Es sind jetzt elf Spieler zurück. Es gibt jetzt bis zum Saisonende keine Bedenken mehr. Wir werden jede Partie bestreiten und auch nicht absteigen. Da muss ich auch besonders die A-Jugendlichen und ihren Trainer Mounir Bazzani loben, die sich echt reingekniet haben und trotz Doppelbelastung alles für den Verein gegeben haben", lobt Tieling die Einsatzbereitschaft innerhalb des FCB.

Laut Tieling konnten besonders durch überzeugende Gespräche manche Spieler zur Rückkehr bewegt werden. "Es gibt keine Neuigkeiten, aber eins steht fest: Die Tür steht für jeden offen. Wer zurück kommen möchte, kann gerne kommen", betont der zweite Vorsitzende. "Man muss auch sagen, dass die Spieler untereinander viel dafür getan haben, andere zu überzeugen, wieder zurückzukommen. Es ist von allen Verantwortlichen sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet worden."

Es scheint also langsam aber sicher wieder bergauf zu gehen beim FC Brünninghausen. Der Verbandsligist ist laut Tieling wieder "wettbewerbsfähig". Ob das wirklich so ist, wird sich im nächsten Spiel gegen TuS Erndtebrück zeigen (30.03., 15 Uhr). Der steht aktuell auf Platz zwölf und spielt gegen den Abstieg. Für Brünninghausen also eine machbare Aufgabe.