Nach dem wichtigen 3:0-Erfolg im Spitzenspiel sind es noch neun Spieltage bis zum großen Ziel der TSG: die Rückkehr in die Oberliga Westfalen. Sprockhövel hat jetzt alles in der eigenen Hand.

13 Jahre spielte die TSG Sprockhövel nicht mehr in der Westfalenliga, bis es in der vergangenen Saison zum Absturz kam. Sprockhövel war ein fester Bestandteil der Oberliga Westfalen, erspielte sich immer wieder gute Platzierungen und schaffte es sogar in der Saison 15/16 in die Regionalliga West aufzusteigen.

Nach nur einem Jahr in der vierthöchsten Spielklasse ging es wieder runter. Der Verein aus der westfälischen Kleinstadt musste nach einem sportlich schwachen Jahr im vergangenen Jahr den Abstieg in die Westfalenliga antreten. Positiv jedoch: der TSG gelang es, große Teile des Kaders zusammenzuhalten.

Dies macht sich in der aktuellen Spielzeit bemerkbar. Sprockhövel verlor nur zwei der insgesamt 21 bestrittenen Partien. Zusätzlich hat man mit Agon Arifi den zweitbesten Torschützen der Liga (14 Treffer). Nur Maurice Bank von Westfalia Herne knipst aktuell mehr (17).

TSG-Sprockhövel-Cheftrainer Andrius Balaika sagte zum Verlauf der bisherigen Saison: "Wir sind sehr zufrieden mit den Jungs. Jeder hat sich der Aufgabe voll verschrieben und das sehe ich Woche für Woche. Trotzdem darf keiner diese Liga unterschätzen, wir brauchen an jedem Spieltag 100 Prozent. Es ist sicherlich kein Selbstläufer. Es ist wichtig, jetzt weiter nach vorne zu gucken und das Ziel in den Augen zu behalten. Alle anderen Nebenschauplätze sind nicht relevant."

Für die Turn- und Sportgemeinschaft geht es in die sportlich entscheidenden Wochen. Das Restprogramm macht noch mehr Hoffnung. Die ganz großen Kracher bleiben aus und es warten vermehrt Gegner aus dem letzten Tabellendrittel.

Kommende Spiele TSG Sprockhövel: Sonntag, 30.03 - SC Westfalia Herne (Auswärts) Sonntag, 30.03 - SC Westfalia Herne (Auswärts) Sonntag, 06.04 - DSC Wanne-Eickel (Heim) Sonntag, 13.04 - TuS Erndtebrück (Auswärts)

"Natürlich müssen wir mit dieser Kaderqualität oben mitspielen, beziehungsweise in die Oberliga zurückkehren. Das war das klare Ziel vor der Saison. Trotzdem sind wir noch lange nicht durch. Es gibt noch viele Punkte zu holen und wir dürfen uns keine Pausen mehr erlauben. Der Charakter der Mannschaft stimmt und ich weiß, dass wir uns in der finalen Saisonphase zerreißen werden", erklärte der Übungsleiter.