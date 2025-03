Michael Wurst, Stadionsprecher des VfL Bochum, wird das Traineramt beim SC Obersprockhövel in der Westfalenliga 2 sofort übernehmen. Der 50-Jährige sollte eigentlich erst im Sommer kommen.

Beim SC Obersprockhövel in der Westfalenliga 2 gibt es einiges an Bewegung beim Personal. Überraschend kündigte Robert Wasilewski am vergangenen Mittwoch (12. März) seinen Rücktritt als Cheftrainer an. Davor hatte der 54-Jährige erst die Rote Karte bei der 1:4-Niederlage gegen den BSV Schüren gesehen.

Gegenüber der WAZ sagt Wasilewski zu seinem Rücktritt: "Ich musste sehen, was für die Mannschaft das Beste ist. Und das ist, dass ich jetzt gehe. Ich verlasse die Truppe nach fünfeinhalb Jahren mit gewissem Stolz und bin total erleichtert. Das war die komplett richtige Entscheidung."

Nun wird Michael Wurst, Stadionsprecher des VfL Bochum, das Amt übernehmen. Eigentlich war Wurst erst im Sommer als Nachfolger von Wasilewski vorgesehen. Jetzt springt der 50-Jährige mit sofortiger Wirkung ein und hat am Dienstag, den 18.03., direkt die erste Trainingseinheit mit seiner Mannschaft.

Zuvor war Wurst beim SV Sodingen tätig. Jedoch wurde er, zusammen mit Co-Trainer Jimmy Thimm und dem Sportlichen Leiter Stefan Gosing, Ende Oktober entlassen. Auch Stefan Gosing wird Teil der Sportlichen Leitung beim SC Obersprockhövel sein.

Laut Gosing war der Start jedoch nicht ganz einfach. "Zu Anfang war alles sehr emotional. Der Verein wollte nach sechs Jahren einen anderen Weg gehen, um neue Impulse freizusetzen", sagt der 44-Jährige gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Der SC Obersprockhövel steht mit 30 Punkten auf Platz acht der Tabelle und hat somit weder mit dem Aufstieg, noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Zum Tabellenführer und zum ersten Abstiegsplatz sind es nämlich jeweils 12 Punkte Abstand.

Mats Ebbinghaus als Co-Trainer?

Zuletzt konnte der SCO einen 1:0-Sieg gegen den FC Iserlohn einfahren. Im Auswärtsspiel stand für den gesperrten Robert Wasilewski Mats Ebbinghaus an der Seitenlinie. Der 26-Jährige, der früher selbst für den SCO spielte, war auch unter Wasilewski schon Co-Trainer. Bisher ist noch unklar, ob Ebbinghaus als Co-Trainer bleibt, Gosing stellt gegenüber den "Ruhr Nachrichten" jedoch eine zeitnahe Entscheidung in Aussicht.

Der Plan von Wurst und Gosing ist klar: "Trainer Wasilewski hat mit dem Westfalenliga-Aufstieg und aktuell dem Halbfinale im Kreispokal eine Top-Mannschaft hinterlassen. Michael Wurst und ich wollen diese gute Basis erfolgreich fortführen", sagt Gosing.