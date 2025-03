Die TSG Sprockhövel konnte mit einem klaren 9:0-Sieg in der Westfalenliga 2 gegen den FC Brünninghausen die Tabellenführung behaupten und kann weiter vom Aufstieg träumen.

Mit 9:0 schlug die TSG Sprockhövel am 19. Spieltag der Westfalenliga 2 im Auswärtsspiel den FC Brünninghausen. Damit verteidigten Andrius Balaika, Trainer der TSG, und seine Mannschaft die Tabellenführung. Dank der Patzer von Wacker Obercastrop (3:3 gegen den Lüner SV) und Horsthausen (3:4 gegen TuS Erndtebrück) konnte der Abstand auf Platz zwei sogar auf vier Zähler vergrößert werden.

Sprockhövel zeigte im Spiel gegen den FCB eine von Anfang an grundsolide Leistung. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte schaltete die TSG nochmal zwei Gänge hoch und erzielten ganze sieben Tore in einer Halbzeit.

Besonders treffsicher war der Stürmer der TSG, Agon Arifi. Dieser konnte einen Dreierpack erzielen und trug damit einen großen Teil zum deutlichen Sieg einer Mannschaft bei. Die anderen Tore für die TSG erzielten Aleksandar Gudalovic, Zakaria Anhari, Ishak Dogan, Oussama Anhari und Ozan Simsek.

Vorbereitung auf Topspiel war erschwert

Aufgrund der aktuellen Lage rund um den Spieler-Streik beim FC Brünninghausen waren die Vorbereitungen auf das Topspiel, laut Cheftrainer Andrius Balaika, nicht ganz einfach. "Die Vorbereitung war nicht ganz optimal, da einfach Ungewissheit geherrscht hat. Wir wussten nicht, was uns erwartet, deswegen war die Spannung etwas höher als sonst", sagt Balaika zur Vorbereitung auf den Aufstiegskracher.

"Wir wissen, dass wir spielerisch stark sind und das haben wir auch gezeigt. Trotzdem war es eine Pflichtaufgabe, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt müssen wir uns auf die kommenden Spiele konzentrieren", blickt Balaika auf das Spiel zurück.

Der Aufstieg kommt für die TSG von Spieltag zu Spieltag immer näher. Der Übungsleiter von Sprockhövel versucht dennoch Ruhe zu bewahren. "Wir versuchen, den Aufstieg erstmal nicht zu thematisieren. Jetzt kommt erst der Lüner SV und dann Obercastrop. Diese Spiele werden richtungsweisend sein. Ende März oder Anfang April wissen wir dann mehr", so der 49-Jährige.

Elf Spieltage liegen noch zwischen Sprockhövel und dem Aufstieg. Besonders die Duelle gegen Obercastrop (21. Spieltag) und den FC Iserlohn (27. Spieltag), welche beide im Aufstiegsrennen mitmischen, werden zeigen, ob es für die TSG nächstes Jahr in der Oberliga ran geht.