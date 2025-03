Die TSG Sprockhövel steht in der Westfalenliga 2 an der Tabellenspitze. Jetzt wartet das Topspiel gegen den FC Brünninghausen. Ob dieser überhaupt antritt, ist unklar.

Unter der Leitung von Andrius Balaika führt die TSG Sprockhövel nach 18 Spieltagen die Tabelle der Westfalenliga 2 an. Mit 36 Punkten steht die TSG zwei Punkte vor dem Zweitplatzierten aus Horsthausen und dem Dritten Obercastrop. Der kommende Gegner aus Brünninghausen steht mit nur drei Punkten Abstand auf die TSG auf Rang vier.

Ein Topspiel erwartet also die Fans aus Sprockhövel. Mit einem Sieg würde man die Lücke zu dem Konkurrenten aus Dortmund auf sechs Zähler vergrößern. Andersherum kann der FCB mit einem Sieg über die TSG gleichziehen. Ob das Spiel überhaupt stattfindet, hängt davon ab, ob der laufende Spieler-Streik beim FC Brünninghausen weiter anhält.

Für Cheftrainer der TSG, Andrius Balaika, macht das in der Vorbereitung auf das Spiel keinen Unterschied. "Wir wissen nicht was da alles los ist und was auf uns zukommt und deswegen bereiten wir uns ganz normal auf das Spiel vor. Unser Ziel bleibt, gegen einen direkten Konkurrenten zu punkten, sonst bleibt es schwer oben dran zu bleiben", sagt Balaika mit Hinblick auf den kommenden Aufstiegs-Kracher.

Balaika will mehr Konstanz

Es ist ein enges Rennen um den Aufstieg in der Westfalenliga 2. Nur vier Punkte Unterschied sind es zwischen Tabellenführer und Platz fünf, welchen der FC Iserlohn belegt. Die direkten Duelle der Top-5 sind also von besonderer Bedeutung im Rest der Saison.

"Unser Ziel ist jetzt die Konstanz reinzubringen, sonst wird es schwierig. Die Konkurrenz ist konstant und bei so einer engen Konstellation geht es schnell und man ist weg vom Fenster", schätzt der 49-Jährige Trainer den Konkurrenzkampf im Aufstiegsrennen ein.

Zuletzt hatte die TSG etwas gestrauchelt. Nach einer ungeschlagenen Hinrunde verlor man das erste Rückrundenspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Horsthausen mit 1:4. Nach der Winterpause ging es zwar mit einem 2:0-Sieg gegen den Holzwickeder SC weiter, doch am vergangenen Spieltag patzte die TSG gegen Disteln und startete somit mit zwei Niederlagen aus drei Spielen in die Rückrunde.

Im Restprogramm geht es noch gegen die direkten Konkurrenten Wacker Obercastrop (21. Spieltag), den FC Iserlohn (27. Spieltag) und natürlich am Sonntag (09.03., 15:30 Uhr) auswärts gegen den FC Brünninghausen. Es bleibt also spannend an der Spitze der Westfalenliga 2.