Der Großteil der Mannschaft des FC Brünninghausen streikt derzeit. Das schlägt sich im Ausgang des Kreispokal-Spiels am Dienstagabend wieder.

Der FC Brünninghausen sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Der Großteil der Mannschaft streikt derzeit. Das Westfalenliga-Spiel gegen den Lüner SV Ende Februar schenkte das Team kampflos her. Am Dienstagabend folgte dann der erste FCB-Auftritt seit Beginn des Zerwürfnisses, das seinen Ursprung hat in der Entscheidung des Vorstands, sich im Sommer von Trainer Giovanni Schiattarella und dem inzwischen zurückgetretenen Sportlichen Leiter Reza Hassani zu trennen.

Im Kreispokal-Achtelfinale empfing Brünninghausen den VfR Sölde. Eigentlich wären die Dortmunder als haushoher Favorit in das Duell mit dem abstiegsbedrohten Landesligisten gegangen. Doch mit einer überwiegend von Spielern aus der U19 und zweiten Mannschaft gespickten Elf kassierte der FCB eine deutliche Heimpleite. 1:4 (1:3) lautete der Endstand.

Zur Startelf gehörte nur zwei Akteure, die dem eigentlichen Kader der ersten Mannschaft zuzuordnen sind: Torjäger Ilyas Khattari, der in der Westfalenliga immerhin schon neunmal traf, und Tomislav Ivancic.

Khattari war es auch, der für einen perfekten Beginn aus Sicht der Gastgeber sorgte. Er traf nach drei Minuten zum 1:0. Doch nach elf Minuten sah U19-Talent Brandon Mbame die Rote Karte für eine Notbremse - und in Unterzahl drehte Sölde den Rückstand vor der Pause in eine 3:1-Führung (39., 42., 45.).

Eine Viertelstunde vor Schluss mussten zwar auch die Gäste einen Platzverweis hinnehmen. Doch Brünninghausen kam nicht mehr zurück, kassierte stattdessen noch einen vierten Gegentreffer.

Nun bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Am Sonntag steht in der Westfalenliga das Topspiel gegen die TSG Sprockhövel an. Vierter gegen Erster, mit einem Dreier könnte Brünninghausen nach Punkten mit der TSG gleichziehen.

Kapitän Pascal Wieczorek sagte vor einigen Tagen gegenüber RS: "Natürlich wollen wir gerne spielen, aber die Entscheidung des Vorstands wollen wir so nicht unterstützen, denn das Menschliche sollte immer vor dem Sportlichen stehen. Ich wünsche mir, dass sich alle mal an einen Tisch setzen und eine Lösung gefunden wird, mit der alle leben können und dass alle kompromissbereit sind. Wenn es eine gute Lösung für alle gibt, soll es mit der Saison wieder weitergehen. Wir sind eine charakterstarke Truppe und ich hoffe, dass wir bald wieder spielen."