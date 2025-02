Die SpVgg Horsthausen steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Westfalenliga 2. Der Aufstieg ist somit in greifbarer Nähe. Trainer Marc Gerresheim will davon noch nichts wissen.

Nach elf ungeschlagenen Partien in Folge steht die SpVgg Horsthausen nach einem durchwachsenen Saisonstart auf Tabellenplatz zwei der Westfalenliga 2. Mit 34 Punkten sind es somit nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer TSG Sprockhövel. Diese konnten die Herner im letzten Spiel vor der Winterpause noch mit 4:1 schlagen.

Mit dem Schwung der letzten Wochen geht Horsthausen nun in eine intensive und spannende Schlussphase der Saison. Denn neben den Hernern sind noch vier andere Mannschaften im Rennen um die Meisterschaft. Zum einen der aktuelle Tabellenführer aus Sprockhövel, die Drittplatzierten Wacker Obercastrop, der FC Brünninghausen und der FC Iserlohn. Von Platz eins zu Platz fünf sind es nur vier Punkte. Alles ist also noch drin.

Marc Gerresheim, Trainer der Horsthausener, macht sich jedoch wenig bis keine Gedanken über den Aufstieg. "Natürlich muss man immer gut vorbereitet sein auf ein 'Was ist, wenn...', aber die Saison ist lang und wir müssen auf uns schauen. Da bringt es nichts, sich schon Gedanken über den Aufstieg zu machen", sagt Gerresheim zum Aufstiegsrennen.

Testspiel soll den Rhythmus in der Pause wahren

Das nächste Saisonspiel steht erst am 09. März gegen TuS Erndtebrück an. Somit haben die Herner knapp zwei Wochen ohne Spiel vor sich. Trainer Gerresheim will durch ein Testspiel gegen den Landesligisten FC Nordkirchen (27.02., 19:15 Uhr), dass seine Mannschaft im Saft bleibt.

"Zum einen wollen wir alle im Rhythmus bleiben, zum anderen Spielminuten an die verteilen, die bisher etwas weniger gespielt haben. Sonst bleibt das Training ganz normal", betont der Horsthausener Cheftrainer im Hinblick auf die Vorbereitung auf den kommenden Gegner aus Erndtebrück. Auf das Spiel Heimspiel gegen Erndtebrück folgt dann direkt eine englische Woche mit einem Kreispokalspiel gegen den BV Herne-Süd (12.03.).

Im Aufstiegsrennen wird es bei Horsthausen noch heiß hergehen. Drei der insgesamt fünf Aufstiegsanwärter warten noch als Gegner auf die Mannschaft aus Herne. Am 22. Spieltag geht es gegen den Fünften FC Iserlohn (30.03., 15 Uhr), am 26. Spieltag gegen den Drittplatzierten Wacker Obercastrop (04.05., 15 Uhr) und am 29. Spieltag gegen den Vierten FC Brünninghausen (25.05., 15 Uhr), der zuletzt aber wegen interner Streitigkeiten zum Spiel gegen den Lüner SV nicht angetreten ist.