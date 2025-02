Der SC Westfalia Herne muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Christian Knappmann ist zurückgetreten.

0:3 gegen Horsthausen und 0:6 gegen Holzwickede: Westfalia Herne ist desaströs ins neue Pflichtspiel-Jahr 2025 gestartet und befindet sich nun im Westfalenliga-2-Abstiegskampf.

"Zum Spiel möchte ich mich gar nicht äußern. Wir waren jetzt zwei Spiele nicht in der Lage, an unser Leistungsmaximum zu kommen und das ist sehr enttäuschend gewesen. Jetzt gilt es Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen zu ziehen, damit der Super-GAU nicht eintritt", sagte Knappmann am Sonntagabend (23. Februar) gegenüber RevierSport.

Und er zog auch seine Konsequenzen - Knappmann: "Der Rücktritt ist die logische Konsequenz. Mannschaft und Trainer funktionieren nicht mehr zusammen und wenn das der Fall ist, gilt es den Verein zu schützen."

Der 43-Jährige hatte mit der Westfalia die Rückkehr in die Westfalenliga geschafft und wollte auch in dieser oben mitmischen. Der Oberliga-Aufstieg war das Ziel. Nun ist Herne unten drin.

"Ich bin angetreten, um den Aufstieg in die Westfalenliga zu meistern und den Kreispokal zu holen. Beide Ziele habe ich erfolgreich gemeistert und wurde dafür gefeiert. Jetzt muss ich eben auch die Schmach im Misserfolg ertragen. So ist das Geschäft", erklärt der 43-Jährige.

Nach seiner zweiten Amtszeit bei Westfalia Herne weiß Knappmann, der auch als Immobilien-Makler tätig ist, noch nicht, was er fußballerisch in Zukunft machen wird. Er sagt: "Ich schaue sehr entspannt in die Zukunft. Ein sehr guter Freund von mir plant ein Engagement im Ausland, bei welchem ich Co-Trainer werden könnte. Sollte dies nicht zustandekommen, habe ich genügend Aufgaben mit meiner Firma. Mir wird nicht langweilig.

Westfalia Herne liegt aktuell noch sechs Punkte über dem Strich. Die Herner haben nun einige Tage Zeit, die Trainerfrage zu klären. Das nächste Spiel in der Westfalenliga steht am Sonntag, 9. März (15 Uhr), beim SV Vestia Disteln an.