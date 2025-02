Der FC Brünninghausen erlebt gerade sehr unruhige Tage. Auch der Spielertrainer ist nicht mehr für den Verein tätig. Die Spieler treten in den Streik.

Beim FC Brünninghausen überschlagen sich die Ereignisse weiter. Nachdem der Verein aus der Westfalenliga 2 am Donnerstag (20. Februar) bekannt gegeben hatte, dass in der kommenden Saison mit Trainer Giovanni Schiattarella und der Sportliche Leiter Reza Hassani nicht weiter geplant wird, hatte Letzterer sein Amt direkt niederlegt.

Am Samstagmorgen kursierte darauf die Nachricht, dass die Spieler der Dortmunder aus Solidarität mit der Sportlichen Leitung in den Streik treten würden. Diesen Worten ließen sie auch Taten folgen. Der FC Brünninghausen tritt beim eigentlich geplanten Spiel beim Lüner SV an diesem Sonntag (23. Februar) nicht an. Das bestätigte der stellvertretende Vorsitzende des FCB; Horst Tieling, am Samstagabend gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ und erhob Vorwürfe:

„Die Mannschaft will den Spielbetrieb nicht fortsetzen, solange der Vorstand bleibt. Das ist Erpressung und wir lassen uns nicht erpressen. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen“, erklärte Tieling.

Das Spiel gegen den Lüner SV wurde bereits mit 0:2 gegen den FC Brünninghausen gewertet. Zudem kommt wohl eine Geldstrafe von 300 Euro auf den Verein zu.

Damit aber nicht genug: Denn auch Kevin Brümmer, Spielertrainer des Westfalenligisten, hat sich ebenfalls zurückgezogen. „Wenn die Mannschaft gewollt hätte, dass sie weiterspielt, hätte ich bis Sommer als Spielertrainer weitergemacht – aber nur für die Mannschaft und nicht für den Verein und den Vorstand“, sagte Brümmer gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Damit kommt Brümmer, der zuvor auch lange für den ASC 09 Dortmund gespielt hatte, seinem Rücktritt im Sommer zuvor. Auch er hatte am Donnerstag betont, den Verein nach der Saison verlassen zu wollen. „Alles, was passiert ist, kann ich nicht mehr unterstützen“, erklärte Brümmer weiter.

Wie der FC Brünninghausen, der in der Tabelle als Zweitplatzierter vor dem Spieltag ja noch Chancen auf die Rückkehr in die Oberliga hat, die Saison weiter bestreitet, werden die kommenden Tage zeigen. Offiziell ist für den nächsten Spieltag das Top-Spiel gegen Tabellenführer TSG Sprockhövel angesetzt (9. März, 15.30 Uhr).