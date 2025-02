Westfalenliga II: Großkreutz verlängert bei Wacker Obercastrop

Kevin Großkreutz verlängert sein Engagement bei Westfalenligist SV Wacker Obercastrop. Dort ist er in mehreren Funktionen tätig.

Großer Wurf für Wacker Obercastrop: Der Westfalenligist hat Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz über den Sommer hinaus an sich gebunden. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund geht somit im Sommer in seine dritte Saison in Castrop-Rauxel.

Großkreutz war zur Saison 2023/24 von Oberligist TuS Bövinghausen nach Obercastrop gewechselt, damals lediglich als Spieler. Im Laufe der Zeit hat sich seine Mitarbeit in Obercastrop aber erweitert: Seit dem vergangenen Herbst, als der Ex-BVB-Spieler für längere Zeit verletzt aussetzen musste, arbeitet der frühere Profi auch im Trainerteam von Chefcoach Zouhair Allali mit.

Nicht zuletzt den Kontakten Großkreutz‘ war es zu verdanken, dass Wacker in personeller Notlage auf die Dienste eines Spielers wie Antonio da Silva zurückgreifen konnte. Mit dem Brasilianer zusammen hatte Kevin Großkreutz bei Borussia Dortmund unter Trainer Jürgen Klopp gespielt.

Mit seinem Verein will Großkreutz, der beim SVWO auch die Kapitänsbinde trägt, in der Westfalenliga 2 weiter oben mitspielen. Vor der Winterpause hat Obercastrop sich kontinuierlich an die Tabellenspitze herangearbeitet. Als Tabellenfünfter haben die Castrop-Rauxeler fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSG Sprockhövel, aber sowohl der Vierte SpVgg Horsthausen als auch der FC Iserlohn (3.) und der FC Brünninghausen sind in Reichweite.