Michael Wurst ist Stadionsprecher des VfL Bochum. Aber auch Trainer. Im Sommer wird er eine neue Aufgabe übernehmen.

Am Wochenende hatte er beim 2:0 des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund die zwei Treffer von Bochums neuem griechischen Helden Georgios Masouras zelebriert und gefeiert. Ab der kommenden Saison wird Michael Wurst auch wieder selbst in verantwortlicher Funktion für eine Mannschaft an der Spielfeld-Seitenlinie stehen.

Der langjährige Stadionsprecher des VfL Bochum wird ab dem Sommer neuer Trainer des Westfalenligisten SC Obersprockhövel. Das hat der Verein bekanntgegeben. Wurst selbst hat diese Meldung mit den Worten "Ich freue mich auf die neue Aufgabe" auf seinem Facebook-Account bestätigt.

Beim SC Sprockhövel tritt er die Nachfolge des aktuellen Trainers Robert Wasilewski an, dessen Vertrag zum Saisonende nach fünfeinhalb Jahren nicht verlängert wird. Auch der sportliche Leiter Jörg Niedergethmann muss dann gehen. Stefan Gosing wird der neue starke Mann für den Sport.

Wurst und Gosing kennen sich bereits vom SV Sodingen. Dort hatten beide in den selben Funktionen ebenfalls zusammengearbeitet. Nachdem ihnen dort in der vergangenen Saison der Klassenerhalt gelang, wurden beide Ende Oktober nach einem schwachen Saisonstart entlassen. Gebracht hat es den Hernern nichts.

Denn mit elf Punkten steht der SVS auf dem vorletzten Platz und hat große Abstiegssorgen. Die braucht Wurst um seinen neuen Verein nicht zu haben. Denn der SC Obersprockhövel steht mit 24 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Dennoch wollen die Verantwortlichen dort mit Wurst einen neuen Impuls setzen. Wurst, der weiterhin auch als Sänger auftritt, will seine neue sportliche Herausforderung natürlich möglichst als Stadionsprecher eines Erstligisten antreten. "Ich bin immer noch begeistert vom letzten Heimspiel!!! Wir haben und werden den Glauben nicht verlieren!!!" schrieb Wurst am Dienstag auf seinem Account.