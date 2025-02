Die Westfalenliga 2 ist in ihre Restrunde gestartet. Mit zwei Derbys und einem Offensiv-Feuerwerk war gleich viel geboten.

Gleich zwei Derbys standen beim Restrundenstart am 17. Spieltag der Westfalenliga 2 auf dem Programm. Zum einen ging es für Westfalia Herne zum derzeitigen Stadt-Primus SpVgg Horsthausen. Zum anderen empfing der SV Sodingen den DSC Wanne-Eickel.

Beide Duelle hatten am Ende einen klaren Sieger. Westfalia Herne, die sich in der Wintervorbereitung mehr als achtbar geschlagen hatten, mussten sich Horsthausen mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Aktuell müssen sie in der Tabelle eher wieder nach unten als nach oben schauen.

Bedrohlicher ist die Situation noch für den SV Sodingen, der weiter auf einem Abstiegsplatz steht. Da half es nicht weiter, dass sie mit 0:4 (0:3) gegen den DSC Wanne-Eickel das Nachsehen hatten. Bereits zur Pause hatte sich angedeutet, in welche Richtung das Spiel gehen würde.

Das torreichste Spiel des Nachmittags lieferten aber der SV Vestia Disteln und der Lüner SV. Die Lüner, die sich über den Winter prominent verstärkt hatten, verloren das neun-Tore-Spektakel. Lange hatten sie beim 4:5 (2:2) wie die Sieger ausgesehen. Gut zehn Minuten vor dem Abpfiff trafen sie zum 4:3, ehe ihnen in der Nachspielzeit ein Doppelschlag noch den Sieg entriss. Der LSV bleibt so Letzter.

SC Obersprockhövel - TuS Erndtebrück 0:2 (0:1) RSV Meinerzhagen - SV Hohenlimburg 1:2 (1:2) SpVgg Horsthausen - Westfalia Herne 3:0 (1:0) Holzwickeder SC - TSG Sprockhövel 0:2 (0:1) FC Iserlohn - BSV Schüren 3:1 (1:0) Vestia Disteln - Lüner SV 5:4 (2:2) SV Sodingen - DSC Wanne-Eickel 0:4 (0:3) Wacker Obercastrop - FC Brünninghausen 2:1 (0:0)

An der Tabellenspitze thront derweil weiter die TSG Sprockhövel. Der Oberliga-Absteiger setzte sich mit 2:0 (1:0) beim Holzwickeder SC durch und schürt die Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg.

Da durften sie aber auch ein paar Dankeschöns an Wacker Obercastrop schicken. Sie besiegten den ärgsten Verfolger der TSG, den FC Brünninghausen, noch spät mit 2:1 (0:0). Der Vorsprung der Sprockhöveler auf den FCB beträgt nun drei Punkte.

Weiter oben dran ist auch der FC Iserlohn, der sich mit 3:1 (1:0) gegen den BSV Schüren durchsetzen konnte. Den Spieltag rundete das 2:1 des SV Hohenlimburg beim RSV Meinerzhagen ab.

Bereits am Samstag hatte der TuS Erndtebrück mit 2:0 gegen den SC Obersprockhövel gewonnen.