Westfalenliga: Dieser Aufstiegskandidat gibt einen neuen Cheftrainer bekannt

Die Westfalenliga-Reserve des Regionalliga-Klubs SV Rödinghausen befindet sich im Aufstiegskampf und hat nun eine Personalentscheidung für die Zukunft getroffen.

Der SV Rödinghausen wird mit einem veränderten Trainerteam für die U23-Westfalenliga-Mannschaft in die Saison 2025/2026 gehen. Jan Stromberg verlässt den Verein im Sommer auf eigenen Wunsch aus beruflichen Gründen. Stromberg ist seit Oktober 2023 Cheftrainer der U23 des Regionalligisten und hat mit der Mannschaft erfolgreich in der Westfalenliga gearbeitet. Seitdem ist auch Lennard Warweg als Co-Trainer Teil des Teams, in dem er nun, also ab dem 1. Juli 2025, in die erste Reihe rückt.

"Natürlich bedauern wir es sehr, dass Jan uns am Saisonende verlässt. Er hat bei uns stets einen super Job gemacht und ist sowohl menschlich als auch fachlich ein hervorragender Trainer. Wir haben volles Verständnis für seine Entscheidung und sind gleichzeitig froh, mit Lenne einen Nachfolger aus den eigenen Reihen zu haben. Wir haben keine Zweifel, dass er den erfolgreichen Weg unserer U23 fortführen wird", erklärt Rödinghausens Nachwuchskoordinator Daniel Lichtsinn. Auch Warweg selbst blickt mit viel Vorfreude auf seine neue Funktion: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins. Die Zusammenarbeit mit Jan ist sehr erfolgreich und vertrauensvoll und wir werden bis zum Sommer definitiv gemeinsam alles rausholen. In der neuen Saison werden wir dann mit viel Elan und in einer neuen Konstellation auf unserem Weg der letzten Jahre aufbauen."

Michel Ciomber, bisheriger Co-Trainer der U19, wird aus dieser aufrücken und komplettiert das Trainerteam um Warweg und Daniel Antipjew. Als Betreuer des Teams fungiert auch weiterhin Michael Koch.

Der SV Rödinghausen II liegt nach 16 von 30 Spielen auf Platz vier und liegt sechs Punkte hinter Tabellenführer TuS Hiltrup. Rödinghausens Zweitvertretung hat eine ins Auge fallende Bilanz vorzuweisen: fünf Siege, zehn Unentschieden und nur eine Niederlage.

Am kommenden Wochenende (Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr) kommt s zum Verfolgerduell Schwarz-Weiß Ostinghausen, Tabellendritter, gegen SV Rödinghausen II, Tabellenvierter.